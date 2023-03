Kailey, la hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, celebra su cumpleaños número 13

El tiempo se pasa volando y seguramente William Levy y Elizabeth Gutiérrez están de acuerdo con ello, pues sus hijos han crecido muy rápido. Kailey, la más pequeña de la familia, está celebrando su cumpleaños número 13, y obviamente esta ocasión no podía pasar desapercibida para sus seres queridos, quienes han volcado todo su cariño en ella, así como tampoco para los fans de sus famosos padres, quienes le han dedicado también sinceros mensajes de felicitación.

©@christopherlevy



Kailey es la bebé de la familia

Desde temprano, Elizabeth tomó su cuenta de Instagram para felicitar a su hija por su nueva vuelta al sol. “¡Cómo tuve tanta suerte de ser elegida para ser tu mamá! Feliz cumpleaños mi amor”, escribió la guapa actriz al compartir una recopilación de fotos de la festejada, algunas tomadas cuando era muy pequeña.

“Que este año te traiga todo lo que tú corazón desee... Que siempre seas la niña buena, dulce, divertida, ocurrente, amorosa, juguetona ... ¡la mejor dando abrazos!”, continuó Elizabeth en su post. “Y la lista puede seguir y seguir... Te mereces el mundo mi Kailita... Mami te ama mucho. Espero que todos los días lo sientas y sepas cuánto te amo... No hay nada que quiera más en el mundo que verte feliz... ¡Te amo para siempre mi K!”, finalizó.

©@gutierrezelizabeth_



La actriz le dedicó un lindo mensaje a su hija

Christopher, el hermano mayor de la festejada, también le dedicó una publicación con unas lindas fotos de hermanos, y le escribió una sentida felicitación. “¡Feliz cumpleaños a la mejor hermana que podría haber pedido! ¡Te amo más allá de lo que las palabras pueden explicar! Eres la mejor hermana de todos los tiempos”, escribió el jovencito de 17 años.

©@christopherlevy



Christopher también felicitó a su hermana

William Levy se ha mantenido un poco alejado de las redes sociales, por lo que hasta ahora no le ha dedicado una felicitación pública a Kailey, aunque seguramente en privado ya celebró con ella de la forma más especial. Sin embargo, el actor sí hizo acto de presencia en Instagram, pues reaccionó a la felicitación que se primogénito le hizo a su hermana, colocando un par de emojis de corazón.

Una familia unida

Si bien desde el año pasado se ha especulado sobre la separación de William y Elizabeth, ellos han preferido mantenerse al margen de los rumores, y enfocarse en la familia que crearon juntos. Para los actores lo más importante es el bienestar y la felicidad de sus hijos, por quienes siempre estarán unidos sin importar el estatus de su relación como pareja.

En las pasadas fiestas de Navidad y Año Nuevo, el galán de telenovelas y la guapa actriz estuvieron celebrando juntos con sus hijos, dejando ver la buena relación que tienen. “Para mí, antes que nada en la vida mi prioridad número uno es ser papá”, comentaba el cubano hace un par de años a la revista colombiana 15 minutos. “Cuando me levanto, lo primero en lo que pienso es en mis hijos y cuando me acuesto igual. Mi día entero son ellos, y las decisiones en mi vida las he tomado en torno a ellos”, agregaba entonces.

©@christopherlevy



Los Levy Gutiérrez so una familia unida