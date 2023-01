William Levy revela por qué le pidió a Elizabeth Gutiérrez ocultar su primer embarazo

Si como actor es dedicado, como padreWilliam Levy lo es mucho más. Para el actor de origen cubano sus hijos Christopher y Kailey son su mayor adoración, y una de las mayores motivaciones que tiene. Aunque el galán de televisión suele ser muy discreto en lo que se refiere a su vida personal, recientemente se abrió como nunca al respecto en la docu-serie MiVida (Canela TV), en la que no sólo recordó sus inicios en la actuación y el modelaje, sino que tambié abordó su papel de padre. Al hablar de esta faceta, el intérprete contó que años atrás le pidió a su pareja, Elizabeth Gutiérrez, ocultar su primer embarazo, y reveló las razones detrás de esta petición.

©Canela TV



Levy se abrió como nunca al respecto en la docu-serie MiVida (Canela TV)

Si bien es sabido que la historia de amor entre los actores inició en 2002, pocos conocen los detalles que acompañaron la dulce espera de Christopher, su primer hijo, quien actualmente tiene 16 años. Hasta ahora que el mismo William se ha animado a compartirlos. “Elizabeth y yo estábamos buscando nuestro primer trabajo y ella me dice que está embarazada”, contó el actor, admitiendo que su situación económica no era la mejor en ese entonces. “Yo estaba en Puerto Rico haciendo una obra de teatro, que era lo primero que estaba haciendo. Yo ganaba creo que 120 dólares el fin de semana”, continuó.

Sin embargo, las circunstancias fueron rebasadas por el amor y el anhelo de convertirse en padres. “Le digo a ella: ‘Tengamos al niño porque me gustaría que alguien me diga papá’”, recordó. “Le dije: ‘Tranquila, tengamos a este bebé, yo tendré que hacer lo que tenga que hacer. Si tengo que trabajar dos veces al día, dos trabajos, lo hago, no pasa nada’”, relató.

La razón por la que decidieron guardar el secreto

En aquel entonces, ambos estaban tocando puertas y un día les llegó la oportunidad de hacer un casting, y no quisieron desaprovecharla, así que acudieron . “Fuimos a Miami a un casting que estaban haciendo en Venevisión en aquel entonces”, detalló.

Elizabeth, consciente de su estado, le pidió consejo a Levy sobre confesar en la audición que esperaba un hijo, a lo que él repondió con un rotundo ‘no’. “Hicimos el casting, ella estaba ya embarazada y ella me dijo: ‘¿Qué le digo digo, que estoy embarazada?’. Le dije: ‘No, no les digas nada, cállate la boca. Ni se te ocurra a ti decirle que estás embarazada, no te van a dar el trabajo… Tú escóndelo hasta donde se pueda esconder esa barriga’”, dijo entre risas al recordar aquel momento.