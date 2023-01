William Levy revela los detalles de su historia en ‘Mi Vida’

Detrás de la exitosa carrera de William Levy hay una historia de superación y amor familiar que el actor ha querido contar por primera vez sin filtro y en persona. El originario de Cuba es uno de los invitados de la docu-serie MiVida (Canela TV), en donde habla a detalle sobre sus inicios en el modelaje, la actuación y el papel más importante de su vida, el de la paternidad.

“Una señora me habla de una agencia de modelaje para decirme: ‘Oye tú puedes ser modelo’. Le pregunté cuánto costaba un portafolios de fotos y me dijo que mil 500 dólares”, recuerda sobre aquellos días en los que su carrera empezaba.

Para él no fue nada sencillo, pues no contaba con el dinero para el material que entregaría a las agencias. “Ganaba $50 al día, no podía nunca reunir para eso”, explicó.

Pero el destino estaba marcado y con un viaje que hizo a Miami Beach para pagar un ticket del coche de su mamá, encontró una agencia a la que no dudó en pedir informes para convertirse en modelo. “A la media hora salí con un contrato”, contó.

Su carrera le ha dado muchos aprendizajes, en especial a no buscar la aprobación, sino dejar que su trabajo hable por él. “Voy a llegar a hacer lo que tenga que hacer con amor y espero que les guste”, explica con mucha humildad.

La relación más importante de su vida

En este relato de su vida personal, William también habla sobre sus hijos Christopher y Kailey, a quienes tuvo con Elizabeth Gutiérrez, y cómo es que se lleva con ellos. “Es muy linda, muy cercana”, dice sonriente. “Es la relación más hermosa que tengo, y creo que es recíproca porque lo mismo que quiero es eso, amor y cariño. No quiero más nada que eso”, expresa.

