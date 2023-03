Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, roba miradas a su paso por el Paris Fashion Week

Antonela Roccuzzo deslumbró en el Paris Fashion Week. La esposa de Lionel Messi acudió al desfile de Louis Vuitton en el que se presentó la colección Otoño Invierno 2023-2024 en el Museo de Orsay. La influencer dio un vistazo en sus stories sobre lo bien que la pasó antes y durante uno de los eventos de moda más esperados del año.

Antonela Roccuzzo en el Paris Fashion Week

Para la ocasión, la madre de Thiago, Mateo y Ciro, lució un vestido negro strapless cut off con unas botas negras casi a la rodilla y un bolso baguette con el monograma de Louis Vuitton. En cuanto a los accesorios que llevó, Antonela lució una discreta joyería en dorado con unos pendientes, un collar y unos anillos.

Antonela, de 35 años, llevó el pelo suelto con unas ondas ligeramente marcadas. Su maquillaje fue discreto con unos labios color nude y un efecto bronceado en el rostro. La esposa de Messi robó cámara con su look all in black.

A su paso por el Paris Fashion Week, ‘Anto’ coincidió con la modelo Bruna Biancardi, quien está relacionada con Neymar, además de Jessica Aidi, esposa del futbolista Marco Verrati. Ambos jugadores militan en el Paris Saint-Germain, equipo en el que actualmente juega Messi.

La aparición de la esposa de Messi en el Paris Fashion Week se da a unos días de que su familia viviera un momento desagradable en su natal Rosario, Argentina. El supermercado que los Roccuzzo poseen en dicha ciudad fue atacado en la madrugada del jueves 2 de marzo. Unos maleantes dispararon en contra del establecimiento llamado Único, dejando daños en las cortinas metálicas del lugar.

Además de esto, los delincuentes dejaron un mensaje para ‘La Pulga’ en un tono amenazador. “Messi, te estamos esperando. Javkin es narc*, no te va a cuidar”, se lee en el texto. En el mensaje expreso se hace mención de Pablo Javkin intendente de la ciudad de Rosario.

Hasta el momento, ni ‘Anto’ ni Messi se ha pronunciado públicamente sobre este hecho, el cual ha dejado ver una vez más la inseguridad que impera en la ciudad que los vio nacer.