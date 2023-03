El emotivo mensaje que la hija de Pelé le mandó a Messi a través de Antonela Roccuzzo

El pasado 29 de diciembre el mundo del fútbol se tiñó de luto por el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, una de sus más grandes leyendas. El exfutbolista brasileño falleció a los 82 años, luego de que su salud se viera comprometida por un cáncer que se le detectó en 2021. Pero antes de despedirse por última vez, la estrella del balompié expresó un deseo muy especial y que estaba relacionado ni más ni menos que con Lionel Messi. Si bien él no se lo pudo expresar directamente, ha sido ahora que una de sus hijas se lo ha hecho llegar al argentino por medio de su esposa, Antonela Roccuzzo.

©GettyImages



Antonela Roccuzzo y Messi en la gala The Best

El pasado 27 de febrero la élite del fútbol se reunió en París, donde se celebró la gala de los premios The Best, que entrega anualmente la FIFA. Messi se llevó el trofeo a Mejor Jugador, distinción que ya había recibido en 2019. A este evento también asistieron Kely y Flavia, hijas de Pelé, en representación de su famoso padre, quien fue homenajado en la ceremonia.

Emocionadas, las hermanas Nascimento estuvieron compartiendo vistazos de la gala, incluidos algunos encuentros con celebridades del fútbol. Pero fue hasta un par de días después que Kely mostró la coincidencia más especial que tuvo en la entrega de premios: fue con Antonela, esposa de Leo. En su Instagram hizo una publicación en la que no sólo mostró la foto del encuentro, sino que reveló los emotivos detalles de la charla que sostuvieron.

©@iamkelynascimento



Las hijas de Pelé con Ronaldo

“Esta es la hermosa y graciosa Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi”, esscribió al inicio de su story time, el cual acompañó de una selfie con la guapa argentina. “No tuve la oportunidad de conocer a Messi así que cuando la conocí en ese mágico lugar de cada fiesta (el baño de mujeres) le envié un mensaje a través de ella”, relató.

“Cuando Brasil perdió contra Croacia mi papá ya estaba empeorando mucho”, recordó, refiriéndose al partido que se jugó en el Mundial de Catar el 9 de diciembre, así comoa las complicaciones de salud que aquejaron a Pelé en sus últimos días. “Todo el mundo quería que Brasil ganara esta copa por mi padre, ¡y nadie más que la selección!”, contó

©@iamkelynascimento



Kely Nascimento en su encuentro con Antonela Roccuzzo

“Pero mi papá entendía el fútbol mejor que la mayoría. Y era realmente esa posibilidad de que cualquier equipo fuera capaz de ganar lo que siempre dijo que le encantaba este hermoso juego”, continuó. “Después de la derrota de Brasil, todos los que entraron a esa habitación del hospital (todo el día y todos los días hasta el final) solían decir: ‘¿Qué pasa Pelé? ¿Ahora a quién apoyas? ¡Por supuesto que NO a Argentina!’”.

Pelé tenía la esperanza de que Messi se llevara la Copa del Mundo

Y es que es más que conocida la rivalidad entre ambos países sudamericanos en lo que se refiere a fútbol, por eso a sus seres queridos les resultó sorpresivo que el exjugador expresara su apoyo a ‘La Albiceleste’. “¡Argentina sí! Esta copa debe quedarse en Sudamérica y Messi se lo merece”, contó Kely, recordando las palabras de su padre.

©GettyImages



Pelé le entregó a Messi un premio en 2012

“Todos fingieron (y a veces no): ¡Horror! ¡¿CÓMO?! ¿¡Argentina!?”, recordó, pues para muchos esta idea era inconcebible, pero no para Pelé. “Él solo dijo: ‘Sí, Messi se lo merece’”, narró la brasileña. “(Mi papá) ya no pudo ver la final en televisión, pero entendió que ganó Argentina y Messi logró levantar la copa, y quedó feliz”, aseguró. “Viva el fútbol”, concluyó.

Kely no reveló si Antonela le dijo algo, pero seguramente la argentina no se olvidó de trasmitirle a su esposo el mensaje que le envió. Cuando se dio a conocer el fallecimiento de Pelé, Leo tomó su cuenta de Instagram para expresar sus condolencias: “Descansa en paz Pelé”, escribió, acompañando estas palabras de una recopilación de fotos del brasileño, incluidas algunas junto a él.