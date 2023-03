Guapísima, Antonela Roccuzzo acompaña a Messi a recibir un importante premio

Antonela Roccuzzo ha sido la compañera fiel de Lionel Messi desde hace más de 15 años, y lo mismo ha estado a su lado en los momentos más duros y desafiantes, que en los más felices. La esposa de Leo fue la primera en celebrar el triunfo de Argentina en el pasado Mundial de Catar, el que fue un sueño cumplido para el futbolista. Ahora, la también influencer ha acompañado a la estrella albiceleste a recibir su más reciente reconocimiento, evento en el que ella también brilló gracias a su belleza y estilo.

©GettyImages



Messi fue reconocido en los premios The Beast de la FIFA

Este 27 de febrero las celebridades del mundo del futbol se reunieron en el Palais Pleyel, en París, donde se celebró la entrega de los premios The Best, que entrega anualmente la FIFA. Messi se llevó el trofeo a Mejor Jugador, distinción que ya había recibido en 2019. “Me hacen poner más nervioso de lo que estoy”, dijo tras recibir el premio de manos de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.

“Es un placer volver a estar acá, estar con (Karim) Benzema y con Kylian Mbappé. Los dos tuvieron un año grandísimo”, dijo Leo en alusión a los jugadores que estaban su misma terna. “Es un honor ser el ganador”, continuó. “Este año fue una locura para mí, poder conseguir mi sueño después de tanto buscarlo, pelearlo e insistir. Es lo más hermoso que me pasó en mi carrera, muy pocos lo pueden conseguir y yo gracias a Dios lo pude obtener”, agregó, aparentemente refiriéndose a su triunfo con la selección argentina.

©GettyImages



Messi acudió a la gala de premios acompañado de su esposa

Horas más tarde, Messi compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes del evento, así como un mensaje de agradecimiento en el que incluyó a su familia. “Gracias a todos los que hicieron posible que ganara este premio. A todos los de la @afaseleccion, a mi familia y amigos, a los 45 millones de argentinos que confiaron en nosotros”, expresó.

Además de reaccionar con un ‘me gusta’, Antonela tomó su propia cuenta en dicha red social para celebrar el logro de su marido. “Felicitaciones amor. Estamos muy orgullosos de vos”, escribió, agregando una foto de ambos a su paso por la alfombra verde que hubo en la gala de premios.

©GettyImages



Antonela lució guapísima con un vestido Dolce & Gabbana

El espectacular look de Antonela

Para esta cita tan importante, la guapa argentina se puso en manos de una famosa firma italiana para lograr un look de impacto. “Gracias @dolcegabbana por crear y diseñar este vestido para mí”, escribió Antonela sobre su glamuroso antuendo en los premios The Best.

La prenda en cuestión era un vestido justado color negro, con cuello alto y manga larga. Además contaba con una abertura lateral en la pierna, un cinto de la misma tela y un detalle cut-out en el costado. Antinela complementó su llok con unas tacones con plataforma y punta abierta, así como un bolso con forma de rosa roja, también de Dolce & Gabbana. La esposa de Leo llevó la melana recogida en una coleta, peinado que dejó al descubierto sus pendientes largos de diamantes de Tiffany & Co.

©GettyImages



Antonela complementó su look con unos pendientes de Tiffany & Co.