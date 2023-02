¿Quiénes serán los nuevos integrantes de ‘La Casa de los Famosos 3’?

La Casa delos Famosos 3 está en su quinta semana y vaya que se han vivido momentos de tensión. El pasado lunes, Osmariel Villalobos se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 3, pero antes de su salida, se dio la sorpresiva baja de Aristeo Cázares. De forma voluntaria, el deportista anunció que dejaba la casa más polémica de la televisión debido a circunstancias personales.





Aristeo Cázares y Monique Sánchez dejaron la casa por voluntad propia

“Amigos míos, compañeros de La Casa de los Famosos los voy a extrañar mucho, les envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes, me hubiera gustado mucho, pero hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia”, se lee en un mensaje que Aristeo Cázares envió a sus compañeros.

Su salida fue tan intempestiva, que ni siquiera se anunció en las redes sociales oficiales del show. Sin embargo, esa no fue la primera baja voluntaria que vivió La Casa de los Famosos en su tercera edición. En la segunda semana del reality, la modelo e influencerMonique Sánchez decidió dejar la casa. Así que, sí hacemos cuentas, en total van seis personas que abandonan el relity; cuatro eliminados y dos por decisión propia.

Ante esto, la producción del show ya ha tomado cartas en el asunto y según los reportes de Verónica Bastos, a la casa ingresarán dos nuevos habitantes; para ser más específicos, se tratarán de un hombre y una mujer. Las identidades de los nuevos inquilinos de la casa no han sido reveladas, sin embargo, puede que la presentadora de La Mesa Caliente haya revelado sin querer la identidad de uno de ellos.

De acuerdo a la foto que publicó Verónica Bastos, será el actor Diego Soldano, quien entre a sustituir a Aristeo en La casa de los famosos #LCDL3pic.twitter.com/ejqaGYIWHz — Vaya Vaya (@vayavayatv) February 15, 2023

En el segmento de Hoy Día en el que habla de lo último del reality show, Bastos mostró rápidamente, desde su celular, la foto de uno de los nuevos habitantes. Algunos espectadores lo notaron de inmediato y se especula que el actor argentino Diego Soldano ingresará a La Casa de los Famosos.

En tanto, las cuentas de fans del show creen que la próxima que podría entrar a la casa más famosa de la tv estaría entre estas tres famosas: la influencer Maripily Rivera, la artista Serrath o la estrella de tv española Aída Nizar.

