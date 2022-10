Luis Fonsi nos trae ‘Que Sera, Sera’ y Ozuna estrena su disco ‘OzuTochi’

Becky G & Daviles de Novelda - Amantes

La canción ya nos la sabemos, pero ahora viene acompañada de un video oficial junto a Daviles de Novelda. En el clip podemos ver tomas de su tiempo en España el mes pasado, incluyendo lugares especiales como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la Casa Alberto, el Corral de la Morería, entre otros. Lanzado el mes pasado, Amantes es el primer tema de bachata de Becky y ejemplifica su nuevo sentido de valentía y confianza como artista que se mostró en su último álbum, Esquemas.

La Fase 3 - Bloqueado

Una canción con toque sierreño y una letra de desamor que habla de ese dolor al saber que ya has sido bloqueado de las redes de tu ex: “Después de escribirte 1000 de canciones ahora resulta que no me quieres más, ya hasta bloqueado de tus redes me tienes y en mi lista de contactos no me apareces más”. El tema se destaca por sus melodías pegajosas, que resaltan con el sonido único a 3 voces de caracteriza a La Fase 3.