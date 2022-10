Clarissa Molina habla de su debut en el teatro: ‘Me voy a preparar mucho’

Clarissa Molina atraviesa por una etapa de plenitud en cada aspecto de su vida. En lo personal, la guapa conductora está a unos cuantos meses de celebrar su boda con el productor Vicente Saavedra. Y en lo que respecta a su faceta profesional, la colaboradora de El Gordo y La Flaca está ante una nueva aventura, junto a ni más ni menos que su compatriota Francisca Lachapel. Estas talentosas dominicanas estelarizarán la famosa puesta en escena Monólogos de la Vagina en Miami. Emocionada, Clarissa habló sobre el importante reto que representa este proyecto que marca su debut en el teatro.

©@elgordoylaflaca



Un trío de guapas y talentosas dominicanas que trabajarán juntas

De la mano de la también dominicana Celinés Toribio, y bajo la batuta del director Manuel Mendoza, Clarissa y Francisca se presentarán con dicha obra en el Teatro 8 de Miami, los días 11, 12, y 13 de noviembre, por lo que se están preparando intensamente.

La joven conductora platicó sobre este proyecto con Lili Estefan en El Gordo y La Flaca, y admitió estar muy emocionada. “Me estreno en teatro con esta obra, Monólogos de la Vagina, por Eve Ensler, ella lo creó hace años atrás, lo ha hecho desde Oprah Winfrey hasta Hillary Clinton, Roselyn Sánchez estuvo aquí, muchas actrices que vemos en la pantalla lo han hecho”, expresó.

“Es un gran reto para mí, mi Flaca, me voy a preparar mucho para hacerlos a todos orgullosos”, prometió Clarissa. También habló sobre la temática que aborda esta icónica puesta en escena. “Es tema como que no se habla mucho, misterioso, y es exactamente para eso, para poder hablar abiertamente de eso sin ninguna pena, es algo que nos empodera a nosotras las mujeres, aunque no lo crean, es así”.