Mau y Ricky nos sorprenden con ‘La Chama’, Camilo por fin estrena ‘De Adentro Pa Afuera’ y Rosalía está ‘Deluxe’

TIMØ - Ella Es

Este tema trata de representar lo que es el amor real y cotidiano en todos los sentidos, no es una canción clásica de amor donde en las relaciones se regalen chocolates y rosas, sino que expresa como esa persona es tan importante en la vida que es el mejor. Trata de captar la importancia de los momentos felices de una relación, pero aterrizando a lo que son las relaciones en el día a día. El video expresa un significado diferente a la canción donde “Ella” es la audiencia “los fans”. El video fue grabado con un video cámara de cassette para poder tener esa vibra de los años 2000 como tiene la canción. Los chicos TIMØ documentaron cada momento de la gira para poder captar la esencia de “Ella” y los fanáticos, su amor real.

Conexión Divina - Odio

El sencillo debut de las tres jóvenes latinas mexicoamericanas, Odio, que cantaron en Pepe’s Office, es una desgarradora balada sierreña cantada por Liz y escrita por Ashlee. Liz canta sobre estar enamorada de alguien que no puede tener. “Estás ahí con esos sentimientos. Quieres que funcione, pero no sabes por qué no funciona y es frustrante”, dice Ashlee. El sencillo viene acompañado del primer video del grupo, filmado en Los Ángeles y con el concepto creado íntegramente por el grupo.

Kiko el Crazy ft- will.i.am - Latina

El nuevo sencillo es la combinación perfecta de ambos estilos fusionando el dembow de Kiko con la innovación de will.i.am creando un nuevo sonido que globaliza el ritmo dominicano. El video fue grabado en el medio del desierto de Los Ángeles con ambos artistas, acompañados de un cuerpo de bailarines de talla mundial. La pieza audiovisual captura la química entre ambos artistas.

Blessd ft. Ryan Castro - Fumando

Un reggaetón romántico al estilo del gran éxito Lejanía, canción que cuenta con más de 150 millones de reproducciones, se unen los nuevos líderes del género, en una fusión de reggaetón con dance hall caracterizado por una letra sentimental dedicada a ese amor del que ya solo queda el recuerdo. El Barrio hizo parte de esta historia, sus rostros, sus vivencias y sus calles están plasmados a lo largo de todo el video haciéndolo único y especial. Blessd y Ryan Castro se ven envueltos en una situación muy cercana en la que cualquier persona puede verse identificado.

MYA ft. Manuel Turizo - Mal de Amor

La colaboración con Turizo se suma a la larga lista de artistas locales e internacionales con los que ha interactuado MYA, demostrando el interés que los colegas músicos han manifestado por la propuesta del dúo desde sus orígenes. En palabras de MYA: “Mal de Amor es la canción que finalmente hizo posible la colaboración con Manuel Turizo, artista con el cual desde buscábamos la pieza perfecta para fusionarnos. Hace tiempo queríamos que esta canción salga a la luz. Nos sentimos muy identificados y felices con lo que logramos. Esperamos que sea la excusa perfecta para hacerlos bailar y olvidar el mal de amor por el que todos alguna vez pasamos”.

Las Villa - Amor y Sal

La canción relata la historia en general de lo que es el proceso y de esa frustración que se experimenta cuando se está buscando encontrar el amor verdadero ya que puede llegar a ser un poco amargo y a veces dulce. La letra de este sencillo no solo se basa en una historia personal sino también en una perspectiva de espectador ya que esta misma situación la atraviesan millones de personas a todo tiempo y a todas horas.

Young Mikee - Si te la Encuentras por Ahí

“Si te la Encuentras por Ahí me atrapó desde el primer momento en que la escuché, por la forma en que Feid expresa sus sentimientos en esta canción, lo cual refleja siempre en todas sus composiciones”, expresa Young Mike sobre este nuevo sencillo.

Galimusica - Sin Novia

“Esta canción es una de mis favoritas en este momento porque no tengo novia y me cae perfecto, por lo cual quise hacer este cover en versión acústica junto a BK, quien produjo la canción”, asegura Gali.

BCA, Natan & Shander - Casio

“La canción trata de una mujer súper hermosa que es la sensación en la discoteca y de uno esperando cualquier posibilidad de poder estar con ella, pero siempre admirándola”, dice BCA.