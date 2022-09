Steve Aoki apuesta por el talento latino: ‘A la hora de crear, la magia simplemente explota’

¿Cómo fue el acercamiento con ambos artistas?

“Con Santa Fe Klan me comuniqué por Instagram hace probablemente cuatro o cinco años. No estoy seguro, pero fue hace mucho. ¡El COVID el tiempo fue un periodo muy extraño en nuestras vidas! Quería escuchar a la siguiente generación y lo que están haciendo, y me encontré con las canciones de Santa Fe Klan y quedé impresionado porque era algo diferente, algo que no había escuchado.

Había hecho un gran esfuerzo para trabajar con artistas mexicanos, porque México para mí es un lugar especial, siempre estoy interesado en la cultura mexicana; así que cuando encontré la música de Santa Fe Klan, tuvimos la misma sinergia para trabajar juntos. Yo trabajé en el beat y él en las letras. Uno de sus chicos toca la guitarra y después vimos que necesitábamos la energía femenina que llevaría la canción al siguiente nivel.

Es ahí en donde entra Snow, una artista muy talentosa. Santa Fe la contactó y ella aceptó de inmediato. Es de lo más natural, fluida, alguien con quien trabajas muy fácil.

Un par de meses atrás grabamos el video y nos divertimos a lo grande en LA House Party”.