Evaluna nos sorprende con ‘Unforgettable’, CNCO lanza ‘Miami’, Karol G canta Gatúbela y Anuel AA trae ‘Mercedes Tintea’

Deja que el ritmo se apodere de ti con la nueva música de esta semana. Anitta finalmente lanza la versión Deluxe de Versions of Me, Evaluna une su voz a Arthur Hanlon para Unforgettable, Karol G hace mancuerna con Maldy en Gatúbela, y CNCO lanza XOXO, su último material discográfico tras el anuncio de su separación, álbum del que se desprende Miami junto a Beéle.

Ozuna & Gims nos ponen en mood del Mundial con Arhbo, y Danna Paola vuelve más sexy que nunca con XT4S1S. Además, este fin de semana por fin se estrena Moonchild Mixes, el esperado álbum de Selena Quintanilla con canciones inéditas.

Anitta - Versions of Me (DELUXE)

Después de un mes de grandes lanzamientos, la superestrella brasileña del pop mundial Anitta sigue celebrando Anitta August (agosto de Anitta) con el lanzamiento del Deluxe Edition de su exitoso álbum Versions of Me. El álbum incluye los 15 temas originales del álbum Versions of Me, lanzado a principios de este año, junto con cinco temas nuevos con una alineación de estrellas como Missy Elliott, Maluma, A$AP Ferg, Nicky Jam, HARV, L7NNON, Maffio, MC Pedrinho, Pedro Sampaio y Dadju.

Karol G x Maldy - Gatúbela

Esta nueva producción es una mezcla de ritmos frescos con el reggaetón tradicional y perreo intenso del cantante boricua y el poder vocal de Karol G, quien ha demostrado ser la representante femenina más importante de la nueva generación a nivel global. El resultado es una canción que invita a los fanáticos a sumergirse en un mundo creado por el sonido original de esta inigualable producción.

Arthur Hanlon feat. Evaluna Montaner - Unforgettable

Los dos artistas grabaron una nueva y hermosa versión del tema que ganó un GRAMMY® como “Canción y Grabación del Año” en 1992 en la versión de Natalie Cole junto a la voz de su padre. En la versión de Arthur y Evaluna, la cristalina voz de Evaluna canta con el piano de Arthur en una interpretación que es un verdadero dueto, subrayando la musicalidad y el extraordinario talento de los dos artistas. Arthur y Evaluna grabaron la nueva versión de Unforgettable como parte de la serie audiovisual “Reimagined At Home” (Reimaginada En Casa) de la Academia de la Grabación. Ahora, esta única y bella versión está finalmente disponible en todas las plataformas digitales.