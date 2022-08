Adiós CNCO: los motivos de su ruptura y sus planes a futuro fuera de la agrupación

¿Cuál es su canción favorita de CNCO, que tiene un significado especial para ustedes?

Christopher: De este álbum yo creo que me quedaría con ‘No se va’, es una baladita muy bonita, también me quedaría con ‘La equivocada’ de este álbum. Y de los anteriores, me encanta una clásica que es ‘Primera cita’, que es una baladita como Flow tempo, me gusta mucho.

Zabdiel: En verdad me gusta cada canción de este álbum, pero bueno me quedaría con ‘La duda’ que fue una que estuvimos componiendo y produciendo. De los anteriores, me gusta ‘Tan enamorados’ la que cantamos de Ricardo Montaner, fue un tema cool.

Erick: Igual pienso que este álbum es muy especial, es el álbum donde fuimos más parte de él, de la composición, de la producción, pero mi favorita sería ‘La duda’, le tengo un cariño especial. Es una canción que tenemos desde hace muchísimo tiempo, que escribimos con Elena Rose, es una canción muy linda. Y de las anteriores, me quedo con ‘La ley’.

Richard: A mí de este álbum todas me han dado duro, una de ellas es ‘No apagues la luz’ por el R&B y de los anteriores, una que tiene un rato que no escucho, la de ‘Un beso’, de Aventura, que hicimos para ‘Deja vu’.