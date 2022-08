Lucero y Mijares revelan que su gran error fue casarse

Lucero y Mijares son un gran ejemplo para aquellas parejas que alguna vez estuvieron enamoradas, pero descubrieron que funcionan mejor por separado. Aunque sus fans añoran aquella relación que durante la década de los 90s fue la favorita de muchos por su boda televisada, hoy se quedan con los recuerdos y la gran aventura musical que forman para su tour Hasta Que Se Nos Hizo, que esta semana inició en Miami con un gran recibimiento del público y una increíble revelación sobre su matrimonio.

“El único error que tuvimos fue casarnos”, reveló Mijares ante los medios de comunicación. Un comentario que soltó con humor y mucha naturalidad y que Lucero continuó, dejando saber que está de acuerdo con las bromas de su pasado.

“Fue casarnos, pero lo solucionamos”, dijo ella entre risas haciendo eco al divorcio que en 2011 sorprendió a todos. Tanto ella como él, han hablado sobre los motivos por los que decidieron tomar caminos separados, hasta llegar a la conclusión de que eran mucho mejor equipo como amigos, ya que pasaban poco tiempo como pareja.

Mijares, de lo más sincero sobre su separación

Fue hace más de una década de aquel punto final en su matrimonio, y es apenas que algunos detalles salen a la luz. Como en la entrevista con Yordi Rosado, en la que Mijares habló sobre los días previos a la separación: “Estuvimos un año de novios y 14 casados. Lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también; estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro. Hacía giras, novelas que tardaban muchos capítulos en grabar. Eso ayudó un poco a que estábamos con los chavos, no era de que se quedaran solos”.

En otra entrevista, Lucero también reveló algunos detalles del principio de su vida como casados, en especial la divertida anécdota de una de las noches de bodas en la que él prefirió ver el Super Bowl.

“Le dije: ‘Vente a ver las estrellas’. yo salí a la terraza y me acuerdo de que vagamente me dijo: ‘Ya las estoy viendo’”, contó. “Dije: ‘¿Cómo si de allá dentro no se ven?’. Y me dijo: ‘Es que tengo puesto el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que yo quiero ver’”, agregó sobre aquella noche del 26 de enero de 1997, un partido en el que los Green Bay Packers resultaron ganadores.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.