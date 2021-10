Rafael Amaya sobre su vuelta a la televisión con ‘Malverde’: Aquí estoy de regreso para ustedes’

¿Cuáles fueron los mayores desafíos profesionales que enfretaste al regresar a la tv?

Estar alejado de los medios, no estar ejerciendo mi carrera por casi dos años, fuera de pantalla... sí sentía un poco de nervios, incertidumbre. Me sentí como con una duda, de ‘¿no estaré un poco oxidado o un poco fuera de lugar?’ . Me alejé un tiempo y tenía miedo, (me preguntaba) ‘¿qué irá a pasar?’. Afortunadamente, me recibieron con los brazos abiertos, me sentí muy acogido por parte de Pedro Fernández, Isabela Castillo, Luis Felipe Tovar, todos esos compañeros que están en esta súper serie. El primer día de grabación estuvo lleno de sorpresas, me dieron una cálida bienvenida. Estaban ahí varios ejecutivos de Telemundo y me fui sintiendo cada vez más cómodo para ir interpretando mejor el personaje. Para nosotros, los actores, es importante sentirse cómodo; te tienes que sentir como un niño, que se abra tu alma y empieces a jugar.