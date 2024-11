William Levy comparte nueva indirecta que involucraría a su hijo mayor: 'Mostraste tus verdaderos colores'

William Levy ha usado sus redes sociales para enviar un mensaje que al parecer tendría como destinataria a su expareja, la también actriz Elizabeth Gutiérrez. El post del actor, compartido vía Instagram stories, se da luego de que se corriera el rumor de que 'Ely' está aparentemente distanciada de su hijo mayor, Christopher Alexander, de 18 años. A raíz de la separación con el actor de Café con aroma de mujer, Elizabeth se ha mudado a un apartamento, donde ha comenzado una nueva vida, sin embargo se mantiene pendiente de 'Tophy', como le dicen de cariño al chico, así como de su pequeña Kailey, de 14 años.

A través de Instagram stories, Levy compartió el siguiente mensaje en el que parece que se refiere a su hijo. "You're not that tuff when you get tuff with an 18 year old kid and you'e in your late forties. You showed your real colors", escribió William. Traducido al español, quiere decir lo siguiente: "No eres tan rudo cuando te pones rudo con un chico de 18 años y estás a finales de tus cuarenta. Mostraste tus verdaderos colores".

Este mensaje ha sido interpretado por algunos como una indirecta hacia Elizabeth, de 45 años, y un supuesto roce que parece haber tenido con su hijo, de 18. Hasta el cierre de esta edición, 'Ely' no se ha pronunciado al respecto.

Elizabeth comparte fotos con su hijo

En medio de las especulaciones sobre la situación con su hijo, 'Ely' ha compartido algunas fotos con sus hijos. En una de ellas, aparece solo con 'Tophy' y sobre la imagen se aprecia el siguiente salmo: "No temas porque yo estoy contigo; no desmayes porque soy tu Dios, te fortalezco, te ayudo y te sostengo con la diestra de mi justicia (Isaías 41:10)".

Sí hay comunicación, pero solo por sus hijos

En una reciente entrevista con El Gordo y la Flaca (Univision), William compartió que sí tenía comunicación con su ex, pero solo para temas referentes a la crianza de sus hijos. "La ha habido cada vez que se necesita algo. Pero estoy más bien con mis hijos, yo con mi hija hablo todos los días, con mi hijo hablo todos los días. Lo único que deseo es que estén bien ellos, que estén tranquilos", indicó en ese entonces el actor.