Elizabeth Gutiérrez responde a las declaraciones de William Levy: 'En ningún momento he querido lastimarlo'

Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio tras las recientes declaraciones de William Levy, quien recientemente concedió una entrevista para hablar de su mediática ruptura con la actriz. Las palabras del galán cubano fueron contundentes al negar las acusaciones y señalamientos que se han hecho en su contra, asegurando que se han dicho muchas mentiras sobre él. Un tanto sorprendida ante lo expresado por el padre de sus hijos en una charla transmitida en el programa El Gordo y la Flaca, Elizabeth tomó la palabra en el matutino de Univision, Despierta América, en donde fijó su postura y defendió su integridad, aunque enteramente discreta sobre sus opiniones, a pesar de no haber visto la comentada entrevista de su ex, según afirmó.

© HOLA Elizabeth Gutiérrez se sinceró sobre lo expresado por William Levy.

Las palabras de Elizabeth sobre lo dicho por William

La mañana de este 24 de octubre, Elizabeth agradeció al equipo de Despierta América por el apoyo y respaldo brindados hasta el momento, en medio de su tránsito por esta etapa de cambios personales en la que sus hijos son su mayor prioridad. A lo largo del segmento, la intérprete pudo mirar algunos fragmentos de la charla de William, palabras a las que respondió con total firmeza. "Definitivamente es un tema que nos afecta a todos, yo nunca he dicho que solo me afecta a mí. Lo primordial son mis hijos, obviamente para cualquier padre, entonces definitivamente ellos son lo más importante en toda esta situación...”, explicó a cuadro visiblemente tranquila.

En medio de esta circunstancia, Elizabeth también reiteró su interés por mantener la discreción. "Por eso realmente no voy a hablar para nada de nada, no voy a seguir con esto de lleva y trae porque no va a beneficiar en nada a nadie, realmente. Cualquier cosa que yo le tenga que decir obviamente le puedo llamar a él y decirle a él directamente, arreglar nuestras cosas, como siempre he tratado de hacer, arreglar nuestras cosas dentro de nuestra casa...”, aseguró la también presentadora, quien asumió con respeto el curso que ha tomado la noticia de su ruptura a través de los medios de comunicación.

© Getty Images William y Elizabeth formaron una pareja integrada por dos hijos.

‘No he hablado mal de William’

Elizabeth también quiso ser puntual al hablar sobre la manera en que se ha dirigido al padre de sus hijos. En ese espacio, la actriz dijo estar segura de haber procedido de la mejor manera, siempre con respeto y cautela, pues lo más importante es proteger la integridad de sus hijos. "Nunca he hablado mal de William en lo que yo he podido controlar y no lo voy a hacer porque es el padre de mis hijos. Siempre lo voy a respetar por ser el padre de mis hijos. Mis hijos lo adoran, lo aman y cualquier cosa que le pase a él o a mí, los más afectados van a ser nuestros hijos...”, apuntó.

En ese sentido, Elizabeth puso las cartas sobre la mesa para dar claridad a su postura. "En ningún momento he querido lastimarlo para nada, es una situación de verdad que estoy tratando de salir adelante y traer paz a nuestras vidas, por eso no quiero seguir en esto”. A pregunta expresa sobre si ha mantenido el contacto con su ex, dijo: “Sí ha habido comunicación, tenemos que comunicarlos definitivamente de alguna manera u otra...”.

© IG: @gutierrezelizabeth_ Elizabeth Gutiérrez reconoce que William Levy es un gran padre.

Lo que detonó su ruptura con William

Con franqueza, Elizabeth también habló de los motivos que pudieron haber dado pie al declive de su romance con William, un periodo que, según ella, transcurrió entre malentendidos y un trabajo constante por salvar la relación para beneficio de su familia. “La falta de comunicación, yo hablaba de una cosa y a lo mejor él entendía otra y viceversa, entonces no supimos cómo manejar, se nos fue de las manos y muy desafortunado porque los dos siempre hemos luchado mucho por nuestra familia y vernos en esta situación cuando hemos sido tan privados definitivamente es algo que ninguno de los cuatro hubiéramos querido...”, compartió.

Una lección de vida, lo aprendido tras la ruptura

Conmovida, Elizabeth también reflexionó sobre la manera en que ha asumido esta difícil situación, pues en medio de la marejada de cambios en todo sentido ha sido muy optimista, en parte, gracias al apoyo de quienes le han tendido una mano. “Estoy tratando de enfocarme en lo positivo de esto. Ha aparecido gente todas partes, yo les llamo ángeles apoyándome, ayudándome, dándome una palabra de aliento. Porque no es fácil de ninguna manera vivir esto y menos públicamente. La verdad que soy súper afortunada y bendecida de tener a tanta gente tan buena a mi alrededor. Sí quisiera hablar, pero hablar con mis acciones, hablar con esa fuerza que he sacado de no sé dónde, ese valor, seguir cumpliendo mis sueños y que los estoy cumpliendo actualmente y seguir enfocada en las cosas buenas de la vida, seguir adelante...”, reveló.

Lo dio todo por amor

Antes de concluir, Elizabeth fue puntual al abordar como durante su romance con William su constancia y entrega fueron totales, algo que incluso reconoce lo ha externado ante el padre de sus hijos. "Se lo he dicho a él, te di todo lo que yo en mi persona pude dar. Así soy en cada aspecto de mi vida, lo doy todo para nunca tener que sentir pudiera haber dado más...”, afirmó Ely, negando que el reciente mensaje en donde hace alusión a esa postura fuer exclusivamente para William. “Lo más importante es que la gente, mi familia y mis hijos, sepan quien soy…”.