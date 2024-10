Ajena a la reciente entrevista de William Levy, Elizabeth Gutiérrez reaparece guapísima

La reciente entrevista de William Levy en la que habló por primera vez de su ruptura con Elizabeth Gutiérrez y todas las críticas que se han cernido sobre él causó diversas reacciones, entre ellas la de la propia Elizabeth. Aunque la actriz se ha mantenido al margen de los reportes que han surgido a raíz de su separación con el cubano, 'Ely' hizo una discreta reaparición en las redes sociales, horas después de que El Gordo y la Flaca presentara la conversación que habían sostenido con Levy.

© @gutierrezelizabeth_ Elizabeth Gutiérrez reapareció en las redes sociales con estas fotos

A través de su perfil de Instagram, Elizabeth, de 45 años, compartió unas fotografías en las que se dejó ver espectacular, ajena a las declaraciones del padre de sus hijos. La primera de sus publicaciones en Instagram fue a una foto donde aparece con un conjunto otoñal en azul marino con una combinación de beige y botas de ante. Elizabeth se deja ver caminando, despreocupada, mostrando su melena suelta y como complemento, lleva unas gafas oscuras. Junto a esta imagen, 'Ely' únicamente agregó un par de emojis alusivos a la temporada de otoño.

© @gutierrezelizabeth_ Elizabeth Gutiérrez se ha mantenido ajena a los reportes que se han dado tras su separación con William Levy

En otras imágenes, compartidas en las primeras horas del miércoles 23 de octubre, 'Ely' presumió un look con el que conquistó la velada que disfrutó el martes por la noche. Sin entrar en mayores detalles sobre esta, la también presentadora de televisión se mostró con un mini vestido cut out en color negro, un par de medias semitransparentes, tacones a juego y un elegante abrigo negro. A un lado del par de imágenes que cautivaron a sus seguidores escribió: "Last night".

Zuleyka Rivera, Karla Monroig, Águeda López, entre otras celebridades reaccionaron al post y no dejaron de alabar su belleza. Se sabe que 'Ely' está soltera y enfocada en su faceta como madre, así como en su crecimiento personal y profesional. De hecho, el pasado lunes estuvo como presentadora invitada en Despierta América, el matutino de Univision. Además de esto, recién arrancó las grabaciones de la cuarta temporada de Ojos de Mujer, programa de E! Entertainment, que conduce junto a Érika de la Vega, Chicky Bom Bom y Carla Medina.

'Ely' en las grabaciones de 'Ojos de Mujer' View post on Instagram

'La única persona que sufre no es Elizabeth'

En la entrevista que William Levy ofreció a El Gordo y la Flaca, el actor habló de lo duro que ha sido la separación, no solo para él o su expareja, sino también para sus hijos, Christopher y Kailey Levy, de 18 y 14 años, respectivamente.

"Se han dicho muchas mentiras, se han dicho muchas cosas, me han difamado de esto y lo otro. Y la verdad es que ha sido un momento un poquito difícil, no solamente para mí, sino para mis hijos. Cuando hay una separación, una separación es de dos, no de una sola persona. Y la separación es por medio de tus niños, tus hijos. La única persona que sufre no es Elizabeth. O sea, primero que ella, están los niños", indicó.

© Pablo Cuadra William Levy habló de la ruptura con la madre de sus hijos

A la pregunta de si ha hablado con la madre de sus hijos, William dijo que sí ha habido comunicación con ella, siempre que ha sido necesario por sus hijos. "La ha habido cada vez que se necesita algo. Pero estoy más bien con mis hijos, yo con mi hija hablo todos los días, con mi hijo hablo todos los días. Lo único que deseo es que estén bien ellos, que estén tranquilos", señaló.