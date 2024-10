William Levy se defiende de las calumnias y habla de su ruptura con Elizabeth Gutiérrez: ‘Se han dicho muchas mentiras’

William Levy ha roto el silencio para hablar sobre su ruptura con Elizabeth Gutiérrez. La conversación ante las cámaras de El Gordo y la Flaca se da seis meses después de que la propia 'Ely' se sincerara con ¡HOLA! para hablar de su verdad y revelar que, tras dos décadas junto al actor cubano, habían decidido tomar caminos separados. Tras esa reveladora entrevista, se empezaron a filtrar toda clase de reportes acerca de su separación; desde los más banales hasta lo más delicados, como el episodio que se dio en la casa de ambos que incluso involucró a la policía de Miami y del que su hija Kailey fue testigo. También habló de su estatus sentimental, el cual ha estado en boca de todos en los últimos días.

© Aldara Zarraoa William Levy tiene ya varios meses separado de la madre de sus hijos

La policía en su casa

Sobre ese incidente, el cual se dio en marzo de 2024 cuando ya estaban separados, Levy aclaró que en realidad no sucedió nada, asegurando que, de haber estado con alguien en la privacidad de su hogar, él estaba en todo su derecho, pues llevaba meses separado de Elizabeth. Sin embargo, también indicó que, como padre de familia, jamás hubiera permitido que su hija de 14 años lo viera en una situación comprometedora con otra mujer. "Primero que nada, si hubiera estado con alguien de verdad, era todo mi derecho. Estamos separados, no estábamos juntos hace ya cuatro meses. Entonces, yo tenía todo el derecho de hacer si lo que yo quería. En segunda, yo nunca expondría a mi hija de una forma donde mi hija pueda subir y me vea de verdad con una mujer ahí en el acto", dijo.

"Eso es una buena imagen que a mi hija nunca se le iría la cabeza, ¿sabes?. Nunca la podría en esa situación", añadió. También echó por tierra los rumores que aseguraban que no se encontraba en condiciones apropiadas, además de revivir el momento cuando Kailey entró a su habitación. "Mi hija entra directamente, me rompe la puerta y me dice: ‘¿Con quién estás?’. O sea, fue, entró y rompió la puerta con el pie... En ningún momento fue que entró a buscar ropa. Eso no es así. Pero se han hecho muchas cosas que han sido en contra mía y que no son ciertas".

Sobre las supuestas acusaciones en su contra, de las otras visitas que hizo la policía a su hogar, Levy fue tajante: "Nunca pasó nada, nunca pasó las cosas que se me acusaron, nunca. O sea, nunca hubo una acusación, nunca fue cierta y nunca fue probada. Entonces, ¿a quién le crees más, a la policía o a alguien más? O sea, si hubiera hecho algo malo, me hubieran llevado preso, es Estados Unidos, no se corrompe a un policía".

Las críticas se han cernido sobre él

Luego de que se diera a conocer la separación con la madre de sus hijos, un aluvión de señalamientos negativos cayeron sobre él. Ante las cámaras del show, Levy se defendió, asegurando que todo era falso. "Se han dicho muchas mentiras, se han dicho muchas cosas, me han difamado de esto y lo otro. Y la verdad es que ha sido un momento un poquito difícil, no solamente para mí, sino para mis hijos. Cuando hay una separación, una separación es de dos, no de una sola persona. Y la separación es por medio de tus niños, tus hijos. La única persona que sufre no es Elizabeth. O sea, primero que ella, están los niños.

'He callado por proteger a mis hijos'

"Yo he callado no porque no tenga nada que decir, he callado por proteger a mis hijos, como le dije anteriormente, porque el hecho de seguir tirando leña al fuego, eso no es correcto, no es lo mejor para mis hijos. Entonces, me encuentro una situación que me toca a mí de decirme: ‘Me voy a quedar callado, no voy decir nada, porque al final del día esto no logra nada’. Al contrario, le voy a seguir tirando más cosas a mis hijos, que son los que reciben todo tipo de golpes. Entonces, ha sido un poco difícil, la verdad que sí, muy difícil. Decir cosas de mí que no son ciertas, llamar a la policía por cuestiones que no son ciertas".

© @gutierrezelizabeth_ Elizabeth y William con sus hijos, 'Tophy' y Kailey

Se va defender por la vía legal

En ese sentido, William dijo que sí está haciendo lo necesario por limpiar su nombre. "Sí, lo estoy haciendo ya poco a poco. Esas son difamaciones muy graves. Hay un punto donde tú no puedes pasar estas cosas. El hecho de que yo no esté diciendo nada, no quiere decir que yo no esté actuando. Yo estoy actuando, y todo muy tranquilo, muy a su tiempo. Y ya más adelante la gente va a saber poco a poco cuando les lleguen sus avisos de dónde tienen que ir a la corte, pues ahí no vemos".

© HOLA Elizabeth Gutiérrez reveló en abril pasado que ella y William ya no estaban juntos desde hace un tiempo

¿Tiene comunicación con 'Ely'?

Sí, han estado en contacto, pero solo para temas relacionados con 'Tophy' y Kailey. "La ha habido cada vez que se necesita algo. Pero estoy más bien con mis hijos, yo con mi hija hablo todos los días, con mi hijo hablo todos los días. Lo único que deseo es que estén bien ellos, que estén tranquilos. Es por eso que no he querido decir nada, pero es que llegué a un punto donde, ese tipo de formaciones en contra de mi persona, eso no es correcto. Eso no es correcto porque yo he sido un gran padre. Y el tiempo que estuve con Elizabeth, le di lo mejor, le di una vida increíble, unos hijos increíbles. Les di una educación que ni ella ni yo hemos tenido. Y para eso he trabajado toda la vida, les he dado lo mejor del mundo. Pero es que no solamente ella es la que necesita recibir. El hombre también necesita resistir a una mujer y no cosas materiales, sino amor, o sea, respeto, admiración. Hay cosas que también a mí me faltan, que me han faltado todos estos años. Entonces, hay que tener un poco más de cuidado con lo que se dice, con lo que hablamos".

¿Soltero o en pareja?

Además de zanjar la controversia con la madre de sus hijos, el actor de 44 años habló de su estado sentimental. En las últimas semanas ha estado inmerso en la producción de su nueva película en Italia, donde ha sido relacionado con la sobrina de Leonardo DiCaprio, entre otras bellas actrices.

"Soy un hombre soltero, ¿por qué no tendré una gran chance de conocer a alguien que me sepa valorar? Entonces, yo comparto con todo el mundo, o puedo compartir con alguien, invitar a alguien a cenar. O sea, no le veo nada malo a eso", señaló. "El día que yo tenga una pareja, yo seré el primero a decirlo y compartirlo", dijo. "Los primeros que lo sabrían serían mis hijos. Yo ahora no tengo pareja, ahora no tengo una novia y no estoy buscando eso en este momento. Estoy enfocado en mi trabajo, en mis hijos, en hacer lo que estoy haciendo".