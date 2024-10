William Levy lanza contundente mensaje contra sus detractores

Ser uno de los galanes latinos más reconocidos del momento no solo ha sido para William Levy un privilegio. Su nombre y los acontecimientos de su vida personal siguen generando gran interés entre sus seguidores y la prensa, siempre pendientes de cada uno de sus movimientos. Debido a ello, el intérprete tampoco escapa de la crítica y la mirada de sus detractores, quienes hacen eco de rumores sobre su persona, los cuales el actor ha desestimado e ignorado siempre que los mismos cobran fuerza. Por si fuera poco, ha hecho uso de sus redes sociales para posicionarse, como una vez más ha ocurrido tras dar a conocer un contundente mensaje que no ha pasado desapercibido.

© IG: @willevy William Levy se pronunció a través de sus redes sociales.

La molestia de William Levy

Sin ahondar en detalles del principal motivo que lo llevó a expresar su descontento, William dedicó unas palabras a quienes opinan sobre su persona, destacando un video que expone un mensaje difundido por el coach Ruly Bolaños, en donde precisamente habla de la manera en que deben asumirse las críticas. “Para cada uno de ustedes que se ha dedicado a tirar mi...da a mi nombre. Esto es para ustedes, disfrútenlo…”, escribió el cubano en las primeras líneas del texto publicado en sus historias de Instagram. De esta manera, William trata de poner un alto a quienes comentan sobre él, siempre dispuesto a expresarse sobre lo que le disgusta.

En medio de la incertidumbre, William ahondó en sus palabras, aunque sin revelar el motivo de su descontento, haciendo una sugerencia a todo aquel que pudiera expresar algún comentario negativo. “Y si no les gusta, no se metan en mi página personal. Aquí yo decido lo que digo y lo que comparto”, dijo el actor. Recordemos que no es la primera vez que William se pronuncia a través de sus redes sociales, un espacio en el que ha dejado ver algunos aspectos de su vida personal, durante esta etapa en la que se mantiene enfocado en el trabajo y en sus hijos, a un tiempo de su separación de Elizabeth Gutiérrez.

© @willevy William Levy expresó su molestia por quienes lanzan críticas en su contra.

¿Nuevamente enamorado?

Desde su ruptura con la madre de sus hijos, la vida sentimental de William Levy se ha mantenido bajo la lupa. Recientemente un rumor ha cobrado revuelo pues se ha dicho que el galán de cine y televisión podría mantener un romance con la actriz italiana Cristina Cori, de 21 años, y a la cual conoció durante el rodaje de la película Tradita. Desde ese momento han circulado algunas fotos de ambos en las que se les mira muy sonrientes y cercanos, aunque no hay nada confirmado por ahora.

© GettyImages William Levy se mantiene reservado sobre su vida sentimental.

Una versión apunta a que la joven actriz viajó en días pasados hasta Tenerife, en España, para reunirse con el actor, quien se encontraría trabajando en otra producción en esa ciudad. "Ella quiso dar pistas de su viaje a la isla, mientras él grababa escenas muy cerca de ahí. Ella mostraba el paisaje de Tenerife, dejando claro que se encuentra en la isla", reveló Alex Rodríguez de ¡Siéntese Quien Pueda! (Univision).