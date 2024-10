Elizabeth Gutiérrez y su desgarrador mensaje de desamor: 'Te amé con todas mis ganas, pero no te alcanzó'

En el transcurso del fin de semana, Elizabeth Gutiérrez compartió un críptico mensaje en sus redes sociales el cual no dejó indiferente a nadie, y algunos se han atrevido a señalar que era un mensaje directo a su expareja, el actor William Levy, con quien compartió casi dos décadas de su vida y además formó una familia con sus hijos, Christopher Alexander, de 18 años, y Kailey, de 14.

A través de Instagram stories, 'Ely' compartió el siguiente post: "Te amé, con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, cada segundo y por cada rincón. Luego borré mi pasado para que no te molestara, desalojé mi corazón para que tuvieras más espacio. Te cubrí con mi piel y mi alma para protegerte de todo, pero todo... no te alcanzó".

Probablemente, la actriz y presentadora se sintió identificada con dicha reflexión, pues recordemos que, durante el tiempo que estuvo junto al actor de raíces cubanas, ella eligió hacer una pausa en su carrera para volcarse en el cuidado de sus hijos, y tras casi 20 años juntos, en abril pasado, 'Ely' se sinceró con ¡HOLA! donde reveló que llevaba unos meses separada del actor de Café con Aroma de Mujer.

En esa reveladora, Elizabeth también habló de lo que le depara el futuro; ahora que los chicos ya están en la adolescencia y labrando su camino, está lista para retomar las riendas de su faceta como actriz. De hecho, en los últimos meses ha aparecido en la pantalla chica de shows como Despierta América donde ha sido invitada especial para conducir al lado de los titulares del show.

En la entrevista con ¡HOLA!, 'Ely' se expresó así sobre qué fue lo que pasó entre ambos: "Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció". Además dejó claro que, a pesar de todo, siempre tendrá un lugar en su corazón para él, pues toda la vida los unirá el hecho de ser padres y compartir a 'Tophy' y Kailey. "O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz".

'Siempre seremos una familia y como tal siempre lo voy a defender'

Tras esa entrevista, 'Ely' se había mantenido al margen sobre su situación con William, hasta que en julio pasado, compartió un mensaje hablando para bien sobre el padre de sus hijos, al que aseguró siempre iba a amar. "Nadie mejor que yo sé lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he pasado y sí, a pesar de nuestros problemas es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea de amor y no odio".

También aprovechó para aclarar los rumores que se decían sobre ella y lo que había vivido con el padre de los chicos desde la ruptura. "Ambos decidimos tener un hogar y como en todos, vivimos momentos buenos y otros no tanto. Siempre tratando e resolver todo entre nosotros. Pero se nos olvidó que no éramos una familia normal y que problemas como cualquier otra tiene, se vuelve titular y hasta objeto de debate... para aquellos que afirman como si vivieran en mi casa, les aclaro: 1. Mi hijo no se quedó en casa para 'cuidar a su padre', se quedó porque es su casa, 2. Kailita ama a su papá... sabe que jamás le haría daño y la relación de ambos habla más que las palabras, 3. William nunca me ha puesto una mano encima ni ha ejercido jamás violencia física en contra mía o nuestra familia".

Elizabeth aseguró que su ex era una persona sana y un hombre muy trabajador que solo pensaba en lo mejor para los suyos, además de asegurar que William era el mejor ejemplo para sus hijos "por su disciplina personal", además de segurar que, el hecho de haberlo elegido como el padre de sus hijos, había sido una decisión acertada. "Siempre seremos una familia y como tal siempre lo voy a defender", finalizó así su mensaje en redes, el cual se dio tres meses después de la sincera entrevista con ¡HOLA!.