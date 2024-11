Tras la tempestad, William Levy reitera su compromiso como papá

Los giros en la vida de William Levy han sido constantes. Mientras el actor cubano disfruta de su éxito frente a las cámaras entregado a sus proyectos profesionales, en el terreno personal ha tenido que habituarse a una ola de cambios, entre ellos el de su separación de Elizabeth Gutiérrez con quien compartió su vida sentimental por varios años y formó una familia integrada por dos hijos; Christopher y Kailey. Como pocas veces, el actor ha revelado en una reciente entrevista cómo se encuentra en este instante, mientras permanece en España motivado por nuevos retos de trabajo. Así mismo, ha reiterado el gran compromiso que tiene como papá, al retomar un mensaje que replicó en sus redes sociales.

© Getty Images William Levy se ha mantenido enfocado en sus proyectos profesionales.

William sobre la paternidad

Para el actor cubano, la paternidad ha sido una de las mejores experiencias. Entregarse al cuidado de sus hijos le ha permitido tener claro el rumbo y fijar objetivos. Aunque suele ser discreto, el actor ha recurrido a sus redes sociales para reiterar el gran compromiso que ha asumido en esta faceta, la cual lo tiene muy entusiasmado. Lejos de los foros de grabación, se mantiene muy pendiente de su relación con Christopher y Kailey, tal cual lo ha dejado ver en diversas publicaciones hechas a lo largo de este tiempo.

© @kaileylevy19 Christopher y Kailey Levy, hijos de William Levy

Precisamente, el galán ha replicado un mensaje en el que expresa de manera contundente su postura sobre la paternidad, una cita retomada de las redes sociales con la que sin duda se identifica. “Mi trabajo como padre es proteger a mis hijos. No importa cuán grandes estén, ellos son míos y los protegeré de por vida”, se puede leer en el mensaje replicado cuyo autor es desconocido.

Video relacionado

© @willevy William Levy está orgulloso de ser papá.

Las confesiones de William

Tras la separación mediática que enfrentó, William da pasos firmes en este nuevo momento de su vida, en el que ha preferido refugiarse en el trabajo, enteramente agradecido por la satisfacción de recibir el cariño de su público español. “Me siento mejor que nunca, en el mejor momento de mi carrera, haciendo cine en España e Italia, con los mejores proyectos que he hecho en mi vida…”, reveló en una reciente entrevista concedida al programa televisivo El Gordo y la Flaca.

© @kaileylevy19 William Levy y su hija Kailey

William fue sincero al abordar cómo se siente en este instante, en el que luego de la atención que generó su ruptura con Elizabeth, ha tomado la decisión de romper el silencio. A pregunta expresa de si se siente solo en este momento, respondió: “Solo no, porque, primero que nada, cuando estoy solo estoy con Dios, siempre. Y segundo, tengo mis hijos. No me siento nunca solo, pero me he sentido un poquito decepcionado y engañado…”, dijo el intérprete durante la conversación, en la que además habló del cuidado que ha puesto en su manera de proceder por el bienestar de sus hijos. “Yo he callado por proteger a mis hijos, porque seguir echando más leña al fuego no es correcto, no es lo mejor para mis hijos. Ha sido un poco difícil. Han dicho cosas de mí que no son ciertas…”, dijo en aquella charla.