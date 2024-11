Jennifer Lopez revela que estuvo muy bien acompañada en la premier de ‘Wicked’

Encerrarse en casa tras una sonada ruptura puede ser la medida que tomen muchos, pero no Jennifer Lopez. Tras más de dos meses de que iniciara el proceso de divorcio con Ben Affleck la cantante se ha mantenido muy activa en eventos públicos. La intérprete no solo ha arrasado con sus espectaculares looks, sino que también ha demostrado su fortaleza, resiliencia y deseo de seguir adelante. Recientemente deslumbró en una alfombra roja, y aunque desfiló en solitario, finalmente ha revelado que estuvo muy bien acompañada: su hija Emme Muñiz estuvo con ella.

© Getty Images Jennifer Lopez lució espectacular en la oremier de 'Wicked'.

El pasado fin de semana se llevó a cabo en el teatro Dorothy Chandler Pavilion, en Los Ángeles, la premier de la cinta Wicked, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo. Jennifer fue una de las estrellas invitadas y, como es costumbre, lució espectacular a su paso por la alfombra roja.

JLo acaparó los reflectores con su sexy y glamuroso look lleno de brillo. El vestido, firmado por Zuhair Murad, tenía un cuello halter y aberturas que no solo dejaban al descubierto los marcados abs de la cantante, sino también sus tonificadas piernas. Además, tenía la espalda descubierta. La intérprete complementó su atuendo con unas sandalias doradas y llamativos brazaletes. Llevó su melena recogida con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro, y usó una paleta de maquillaje que hizo énfasis en la piel y los ojos.

Jennifer Lopez, guapísima en la premier de 'Wicked'

Tras su derroche de estilo y belleza por la red carpet, Jennifer pudo disfrutar de la película con la compañía de su hija, y fue ella misma quien lo reveló el pasado 11 de noviembre, un par de días después del evento. La también actriz publicó en sus historias de Instagram una selfie junto a la adolescente de 16 años.

© Instagram @jlo Jennifer Lopez disfrutó 'Wicked' junto a su hija Emme Muñiz.

“¡Wicked nos encantó!”, escribió JLo junto a una foto con Emme ambientada con el tema Defying Gravity, que forma parte de la banda sonora de la película. En la imagen se le veía a ella y a Emme muy sonrientes mientras estaban en las butacas del teatro que acogió la premier. Aunque se trató de una toma cerrada, al parecer con ellas se encontraba uno de los amigos de la adolescente, con quien ha sido captada en repetidas ocasiones.

Jennifer quiere estar rodeada de los suyos

“Fue un año muy intenso para mí y lo que más espero es pasar tiempo con mis hijos y mi familia que vino de la Costa Este”, contó Jennifer a People recientemente al hablar de sus planes para la temporada navideña, momento que espera llena de ilusión.

© Instagram @jlo Jennifer Lopez y sus hijos Emme y Max.

“Las vacaciones son un momento muy especial para nosotros y siempre lo han sido desde que era niña. Y realmente espero con ansias esos momentos en los que puedo estar con mis hermanas y simplemente relajarme, divertirme y crear nuevos recuerdos”, agregaba JLo refiriéndose a Lynda y Leslie Lopez, sus hermanas. “No nos vemos en todo el año, así que nos ponemos al día con lo que hacen todos y cómo es la vida. Es un momento hermoso. Lo disfruto mucho”.

En su reveladora entrevista con para Interview Magazine, Jennifer admitió el mes pasado atravesar por momentos complicados a raíz de su separación de Ben Affleck. “Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste. Me siento desesperada…”, confesaba. “Estaba tan devastada por haber decepcionado a alguien, pero solo necesitaba estar con mis hijos y conmigo misma y realmente profundizar en las cosas que estaban sucediendo en mi vida”, decía. “Y me alegro de haberlo hecho, porque fue un momento realmente difícil para mí. Probablemente el momento más difícil de mi vida, pero también fue el mejor momento porque pude hacer ese trabajo sobre mí misma”.