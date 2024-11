Jennifer Lopez revela sus planes para Navidad tras uno de sus años más difíciles

Si lugar a dudas, este 2024 ha sido uno de los años más duros para Jennifer Affleck, pues ha estado marcado por su mediática separación de Ben Affleck. La cantante, quien en medio de su crisis matrimonial tuvo que cancelar una esperada gira de conciertos, ha confesado se sentirse “sola, extraña y triste” tras su ruptura. Sin embargo, JLo se ha refugiado en su trabajo y también en su familia, la cual ha sido el mejor bálsamo tras lo que ha vivido recientemente. Y es precisamente el estar con los suyos lo que tiene a la intérprete muy ilusionada a medida que se acerca la Navidad y los festejos de fin de año.

© Getty Images Para JLo, este año ha estado marcado por su separación de Ben Affleck.

“Fue un año muy intenso para mí y lo que más espero es pasar tiempo con mis hijos y mi familia que vino de la Costa Este”, contó Jennifer a People, sin ahondar en la situación que vivió en los meses anteriores a nivel personal a raíz de su ruptura con Affleck. Sin embargo, dejó ver la gran ilusión que le provoca rodearse de los suyos después de lo que ocurrió. En las últimas semanas, JLo se ha dejado ver junto a sus mellizos Emme y Max Muñoz,de 16 años, a quienes tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony.

© Instagram @jlo Para Jennifer Lopez sus hijos Emme y Max son su adoración.

“Las vacaciones son un momento muy especial para nosotros y siempre lo han sido desde que era niña. Y realmente espero con ansias esos momentos en los que puedo estar con mis hermanas y simplemente relajarme, divertirme y crear nuevos recuerdos”, agregó la intérprete de 55 años, refiriéndose a Lynda y Leslie Lopez, sus hermanas. La cantante también tiene una estupenda relación con sus padres, David López y Guadalupe Rodríguez.

“No nos vemos en todo el año, así que nos ponemos al día con lo que hacen todos y cómo es la vida. Es un momento hermoso. Lo disfruto mucho”, aseguró la intérprete de On The Floor, quien en años anteriores ha compartido vistazos de sus celebraciones familiares.

© Getty Images JLo tiene una estupenda relación con sus hermanas Leslie y Lynda Lopez.

Jennifer también confesó que, además del aspecto familiar, hay otros detalles que le gustan de la temporada de festejos de fin de años. “Me encantan todas las decoraciones, el chocolate caliente, la música y la comida, y soy una de esas personas que realmente intenta hacer que mis hijos se sientan como en un cuento de hadas con todas esas cosas. Soy una fanática de las fiestas”, admitió.

Al hablar del nuevo año que se avecina, JLo reflexionó sobre el amor, y no necesariamente el de pareja. “Creo que mucho de esto tiene que ver con una conexión más profunda conmigo misma y con Dios. Asegurarnos de que nos estamos controlando a nosotros mismos para que podamos ser geniales para todos los que amamos a nuestro alrededor”.

© Instagram @jlo Para Jennifer Lopez, la temporada navideña es una de sus favoritas.

El papel de sus hijos en los momentos difíciles que atravesó

En su reciente entrevista con Nikki Glasser para Interview Magazine, Jennifer admitió atravesar por momentos complicados a nivel personal, y no hizo falta mencionar el nombre de Ben Affleck para entender que se refería a su separación de él. “Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste. Me siento desesperada. Pero cuando te sientas en esos sentimientos y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como si, en realidad, fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma”, confesó.

Sin embargo, la JLo destacó que sus hijos y su familia fueron el mejor apoyo a lo largo de estos meses tan duros. “Estaba tan devastada por haber decepcionado a alguien, pero solo necesitaba estar con mis hijos y conmigo misma y realmente profundizar en las cosas que estaban sucediendo en mi vida. Y me alegro de haberlo hecho, porque fue un momento realmente difícil para mí. Probablemente el momento más difícil de mi vida, pero también fue el mejor momento porque pude hacer ese trabajo sobre mí misma”, admitió.