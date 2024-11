Jennifer Lopez sorprende con un 'look' retro en la promoción de 'Unstoppable' en Londres

El invierno y el otoño se resumen, principalmente, en una pieza: los abrigos. ¿Qué mejor momento para armar looks de impacto con estas prendas icónicas que en esta temporada de frío? Las celebridades ya están comenzando a incluirlos en sus looks para eventos importantes pues, no sólo son elegantes sino que le dan una personalidad única a cualquier outfit. Ya hemos hablado, recientemente, de como Jennifer Lopez se ha convertido en una de las estrellas del street style. Sus más recientes apariciones en Nueva York son tan sólo un ejemplo de la creatividad y estilo sin comparación de la actriz.

Sin embargo, hemos podido notar que la intérprete tiene una afición única por el color blanco por lo que constantemente podemos verla llevar atuendos donde este tono se vuelve la estrella del look. Así mismo lo demostró el día de hoy cuando la actriz llegó a su llamado para el Photocall de “Unstoppable”, película que protagoniza junto a Jharrel Jerome y Bobby Cannavale, y que es producida por su exesposo, Ben Affleck. Para esta ocasión, Lopez sorprendió con un look blanco-negro muy al estilo invernal y perfecto para inspirar a todas las mujeres que están planeando su look nupcial.

Así fue el look de Jennifer Lopez para el Photocall de "Unstoppable" en Londres

¿Alguien dijo “elegancia chic”? Así podríamos describir el más reciente look de JLo en su visita por Londres de la mano del cast de su próxima película “Unstoppable”. Para la ocasión la joven eligió llevar Dior de pies a cabeza, literalmente, para dejarnos a todos sorprendidos. El protagonista de este look fue un abrigo en color blanco de solapa cruzada y botones negros que llenó de elegancia a JLo. En la parte inferior, un cuello de tortuga en color negro sobresalía para seguir en la misma línea de sofisticación y elegancia.

© Getty Images Jennifer Lopez

Otro elemento que llamó mucho la atención fueron los zapatos seleccionados pues, mientras la parte superior resaltaba por siluetas y tonos clásicos, el calzado mostraba el lado contemporáneo y disruptivo de la también cantante. Se trató de un par de tacones en color negro y brillante charol que se elevaban como botas pero con hebillas de cinturón para darle un aire ecuestre y moderno al outfit. Para cerrar con broche de oro este look, JLo llevó un bucket hat negro, pieza ya tradicional para la firma, y un bolso mini Lady Dior de piel de becerro.

© Getty Images Jennifer Lopez

Así que, si eres una futura “bride to be” y estás considerando incluir un abrigo en tu look nupcial para complementar perfectamente tu atuendo invernal, el look de la intérprete de "Dance Again" puede ser perfecto para elegir el abrigo ideal. Sin duda alguna, el toque de blanco con negro promete regresar con mucha más fuerza en las próximas temporadas.