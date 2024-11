¿Quién es el atractivo rubio que acompaña a Jennifer Lopez a todos lados?

Puede que Jennifer Lopez esté estrenando su estatus como mujer soltera, pero eso no quiere decir que esté completamente sola. En los últimos días, las apariciones de 'La Diva del Bronx' han llamado la atención por un nuevo elemento que ha incorporado a su equipo de seguridad; se trata de un apuesto joven alto y rubio, que no ha pasado desapercibido.

© Neil Mockford Jennifer Lopez en Londres con su guardaespaldas, fueron fotografiados el pasado 7 de noviembre

El pasado jueves, a su paso por Londres, la cantante fue captada con este guapo chico, quien como todo un caballero en cumplimiento de su deber, la ayudó a descender del vehículo en el que viajaba. Medios como el tabloide inglés Daily Mail aseguran que el nuevo guardaespaldas de JLo tiene cierto parecido con Alexande Skarsgard, cuando era más joven.

© Neil Mockford Jennifer Lopez en Londres para una proyección especial de 'Unstoppable' en Cineworld Leicester Square el pasado 5 de noviembre

El hombre en cuestión, quien pareciera tener raíces escandinavas por sus rasgos y altura, ha sido visto en cada una de sus apariciones con Jennifer Lopez llevando un blazer gris con un pin plateado en el que se leen las letras 'PG'. "Él es una nueva incorporación a su equipo de seguridad, pero no es el único. Ella tiene varios guardias de seguridad a su alrededor cada vez que sale, es difícil verlos", dijo una fuente al medio anteriormente citado. "Ha estado con Lopez durante un año y la apoya cuando tiene proyectos de Amazon", indicó el informante, lo que hace sentido, pues Unstoppable, es de Amazon Prime.

Haciendo cuentas, a este guapo y alto rubio le habría tocado ser testigo indirecto del fin del matrimonio de la cantante y Ben Affleck. Fue en agosto pasado cuando se dio a conocer que Jennifer había solicitado el divorcio de Ben Affleck, ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, luego de casi dos años de casados.

Este atractivo guardia también fue visto con la cantante de On the floor en la ciudad de Nueva York el 3 de noviembre cuando se dirigía a uno de los rascacielos de la ciudad. Aunque algunos han incluso pensado en que la relación laboral entre ambos escale, pero no hay nada de eso. Pues según el Daily Mail, él es un hombre casado.

© Click News Media/The Grosby Group Jennifer Lopez captada regresando a su hotel de Londres vestida de pies a cabeza con estampado de leopardo en Londres

Desde hace unos 25 años cuando la fama de JLo empezó a ir en aumento, la famosa se hizo de un equipo de seguridad. En el pasado, ha tenido a su servicio guardaespaldas de origen israelí, así como mujeres especializadas en seguridad, como a su paso por la Ciudad de México, donde una de esas chicas 'robó cámara'.

¿Cómo son las noches de JLo ahora en su soltería?

Tras un ajetreado día de trabajo, la artista llega a casa y tiene "noches tranquilas", así lo dijo a PEOPLE. "Una vez que los niños se han ido a la cama, me digo, bueno, mi tiempo. Me pongo mi mascarilla. Miro The Great British Baking Show o lo que sea que estén poniendo", dijo la actriz de Atlas.

La también empresaria todavía vive con sus mellizos adolescentes Max y Emme en la mansión de Bel Air, California, de 68 millones de dólares que solía compartir con su ex Ben Affleck, pero que ha estado tratando de vender durante los últimos siete meses.