En pleno distanciamiento con Ana Bárbara, José Emilio Levy le envía un mensaje a su hijo

Cuando Cupido flechó a Ana Bárbara con José María Fernández, la cantante ya había debutado como mamá con Emiliano Gallardo, su primogénito, quien se encargó de fungir como hermano mayor de Paula y José Emilio, hijos de El Pirru, a quienes la cantante crió como suyos durante el tiempo en el que duró su matrimonio y años después de su ruptura, hasta hace unos años, cuando José Emilio se distanció de la cantante. A pesar de las diferencias entre el joven y la intérprete de Cómo me haces falta, el hijo de la fallecida Mariana Levy, usó su cuenta de Instagram, para dedicarle un entrañable mensaje a quien considera un hermano.

© IG @emiliolevyy Con esta entrañable foto de su infancia, José Emilio Levy le deseó un feliz cumpleaños de su "hermano mayor".

Los años maravillosos en familia

Mientras la situación con la cantante se arregla, José Emilio mantiene intacto su sentimiento hacía su hermano mayor, Emiliano Gallardo, quien este 04 de noviembre celebró sus 24 años de edad. A través de una historia en Instagram, el joven recordó la época en la que vivían bajo el mismo techo, con una entrañable foto en la que vemos al cumpleañero peinando tiernamente a José Emilio quien, cuando llegó a su vida, era apenas un bebé de un año de edad.

El joven, quien en los últimos meses ha probado suerte como conductor, escribió sobre esta entrañable instantánea: "¡Feliz cumpleaños! Te amo y te extraño mi hermano". Con este guiño, José Emilio Levy refrendó el gran amor que le guarda al joven quien, de ser hijo único, pasó a convertirse en el mayor de la casa, cuando los hijos de la fallecida Mariana Levy, llegaron a su vida para convertirse en sus hermanos del alma.

© IG @emiliolevyy A pesar de estar distanciado de Ana Bárbara, José Emilio mantiene intacto el sentimiento hacia Emiliano.

El problema que lo alejó de Ana Bárbara

A pesar de que Emiliano y José Emilio no son hermanos de sangre, el cariño entre ellos permanece a pesar de la distancia y de la ruptura entre Levy y Ana Bárbara, una situación que se dio, luego de que el joven intentará defender a su hermano menor, José María, de la disciplina de Ángel Muñoz, prometido de la cantante.

Además de los años que vivieron juntos y que compartieron como familia, Emiliano y José Emilio tienen un hermano en común, Chema, producto del amor entre Ana Bárbara y El Pirru, quien actualmente tiene 16 años de edad, y ha logrado mantener una relación de amor y respeto con todos los miembros del clan.

Video relacionado

© IG @anabarbaramusic Por años, Ana Bárbara mantuvo unida a su familia extendida, incluidos los hermanos Levy.

La llegada de los Levy a la vida de Emiliano

En 2019, Ana Bárbara concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda en la que recordó cómo reaccionó su primogénito cuando le dio la noticia de que la familia crecería: "Emiliano se tardó años en asimilarlo, recibí preguntas difíciles de mi hijo", confesó la cantante quien, también reveló que, con el paso del tiempo, su primogénito le ha reconocido el gran trabajo que realizó con los hermanos Levy.

La cantante aseguró que su hijo mayor, fue su gran cómplice cuando decidió maternar a los hijos de Mariana Levy tras su repentina muerte: "Ahorita mi hijo me dice: 'Mamá, wow lo que hiciste, perdón porque no pude entenderlo cuando estaba chiquito, no sabía cómo manejarlo, era cómo ese sentido de pertenencia: 'Eras sólo mi mamá'. Yo cambié la dinámica de una mamá que tenía sólo un hijo a una que tenía cuatro en menos de un año", contó Ana Bárbara sobre la cercana relación de Emiliano con los hermanos Levy.