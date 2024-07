José Emilio Fernández Levy revela cómo es su relación con sus hermanas en la actualidad

El último año no ha sido fácil para José Emilio Fernández Levy, hijo menor de la fallecida actriz Mariana Levy, quien además de enfrentar irreparables pérdidas familiares, se encuentra distanciado de algunos de sus seres queridos. Algo de lo que ha hablado en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad se ha referido al estatus de su relación con sus hermanas, María y Paula Levy, con quienes había tenido algunos malentendidos respecto a la herencia que les dejó su famosa madre tras su partida.

© IG @emiliolevyy El jovencito ha pasado un año un poco complicado

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando que el incipiente actor y conductor fue cuestionado sobre la convivencia que mantiene con sus hermanas; una oportunidad en la que mostró cierta disposición para retomar su relación con ellas, especialmente con María. “Con Paula es increíble, es mi mejor amiga. Con mi hermana María es una relación cordial, parece más de amigos o de conocidos que de hermanos", compartió el jovencito, quien confió en que las cosas mejorarán con ella una vez que logren resolver el asunto de la herencia.” Cuando no haya dinero de por medio, yo sé que todo se va a poder arreglar”.

En ese mismo sentido, el nieto de Talina Fernández ahondó respecto al tema de la herencia de su mamá, asegurando que todo está por resolverse. “Solo falta vender la propiedad de Cuernavaca y ya, se acaba eso”, declaró. Por otro lado, también se refirió al legado económico que 'La Dama del Buen Decir' habría dejado tras su muerte: “Solo estamos esperando vender todas las propiedades y se reparte el dinero y ya”.

© IG: @emiliolevyy Los hermanos Levy solían ser muy unidos

Lo que ha dicho sobre su relación con Ana Bárbara

El mes pasado, durante el funeral de su tío Pato Levy, el joven intérprete se refirió al distanciamiento que mantiene con Ana Bárbara, la mujer que lo acogió como su propio hijo tras el fallecimiento de Mariana Levy. En ese espacio, tras expresar su tristeza por lo ocurrido, no pudo evitar las preguntas de la prensa sobre su situación con Ana Bárbara, específicamente si tenía algún mensaje para ella. “El mensaje, lo he dado todo, he dicho que la amo, que estoy muy agradecido con ella, toda la vida lo voy a estar. Ustedes saben qué papel fungió ella en mi vida…”, expresó, declaraciones retomadas por medios como Ventaneando.

A sí mismo, José Emilio fue claro con la única condición que debe existir para poder reanudar la convivencia con la cantante. “Pero mientras esté Ángel viviendo con ella o cerca de ella, yo no quiero tener ningún tipo de relación con ella… Yo siempre la voy a amar, la voy a querer y le voy a agradecer absolutamente todo lo que hizo por mí porque hizo muchísimas cosas, fungió un papel de mamá en mi vida y se lo voy a agradecer siempre, pero mientras esté él ahí yo la verdad estoy bien aquí…”, afirmó el joven seguro de mantener su postura.