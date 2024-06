José Emilio Fernández Levy habla de Ana Bárbara: ‘Mientras esté con Ángel no quiero tener relación con ella’

Desde hace algún tiempo, Ana Bárbara y José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy, -y a quien la cantante cuidó desde pequeño-, se encuentran distanciados. Fueron las declaraciones del joven las que detonaron tal situación, pues este asegura que la pareja de la también llamada Reina Grupera, Ángel Muñoz, maltrata a sus hermanos, los hijos de la intérprete. Ante tal panorama, José Emilio ha querido reiterar su cariño por Ana Bárbara, a quien le ha mandado un mensaje a través de los medios. Así mismo, expuso la condición que debe prevalecer para retomar su convivencia con ella, pues asegura que se encuentra muy agradecido por los cuidados y el amor que le brindó siendo niño.

©@anabarbaramusic



Paula Levy, Ana Bárbara y José Emilio Levy.

Las palabras de José Emilio a Ana Bárbara

Abierto como suele ser con la prensa, José Emilio ofreció algunas entrevistas al llegar al funeral de su tío, Patricio Levy, quien falleció recientemente. En ese espacio, tras expresar su tristeza por lo ocurrido, no pudo evitar las preguntas de la prensa sobre su situación con Ana Bárbara, específicamente si tenía algún mensaje para ella. “El mensaje, lo he dado todo, he dicho que la amo, que estoy muy agradecido con ella, toda la vida lo voy a estar. Ustedes saben qué papel fungió ella en mi vida…”, expresó, declaraciones retomadas por medios como Ventaneando.

A sí mismo, José Emilio fue claro con la única condición que debe existir para poder reanudar la convivencia con la cantante. “Pero mientras esté Ángel viviendo con ella o cerca de ella, yo no quiero tener ningún tipo de relación con ella… Yo siempre la voy a amar, la voy a querer y le voy a agradecer absolutamente todo lo que hizo por mí porque hizo muchísimas cosas, fungió un papel de mamá en mi vida y se lo voy a agradecer siempre, pero mientras esté él ahí yo la verdad estoy bien aquí…”, afirmó el joven seguro de mantener su postura. En otro sentido, dijo estar confiado en que las cosas se resuelvan pronto y pueda llegar la calma a su familia. “Espero que pronto llegue a tener un acercamiento con mis hermanos, no sé, que vuelvan a estar bien ellos…”.

©@emiliolevyy



José Emilio Levy reiteró su cariño por Ana Bárbara.

José Emilio responde a la advertencia de Ana Bárbara

Meses atrás, José Emilio lanzó sus primeras declaraciones en contra de Ángel Muñoz, lo que avivó el enojo de la cantante y su pareja, quienes afirmaron estar en la disposición de tomar alguna acción legal en contra del joven por esa situación. Al respecto, José Emilio opinó en su reciente charla con los medios. “No he sido notificado (de alguna demanda) y si llega yo la voy esperar bien, listo, sin miedo. Y si me llega una demanda por estar diciendo la verdad, a mí se me haría una tontería, se me haría un mundo de locos estar en un juicio peleando a ver quién tiene la razón del maltrato, porque pruebas hay todas…”, afirmó.

©@josefernandezlevy



José Emilio desea reanudar la convivencia con la cantante.

En esa plática difundida por Ventaneando, agregó: “Hay muchísimas pruebas de todas las personas que hemos sido cercanos a Ana Bárbara y a la familia. Testimonios, su mamá también. Hay cosas para que lo que yo estoy diciendo sea creíble. A mí nunca me tocó ver un golpe, y si lo hubiera visto otra cosa hubiera sido…”.