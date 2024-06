José Emilio Levy reacciona a la negativa de reconciliación de Ana Bárbara

Después de que José Emilio Levy , hijo menor de la fallecida Mariana Levy , acusara directamente a Ángel Muñoz , prometido de Ana Bárbara , de maltratar a su hermano menor José María, la relación entre el joven y la cantante se fracturó, al parecer, de manera definitiva. Aunque José Emilio está dispuesto a reconciliarse con la intérprete de Bandido , ella no contempla un acercamiento con el hijo de su ex esposo, José María Fernández , mejor conocido como El Pirru . El menor de los hermanos Levy reconoció, en entrevista para Venga la Alegría , que fue un error ventilar los asuntos familiares a la prensa.

Respetuoso de la opinión de Ana Bárbara, quien lo crio como una madre desde que tenía ocho meses de edad, José Emilio dijo: “Cada quien tiene su postura, cada quien tiene su reacción y su punto de vista y todos son respetables, por eso yo digo que mejor dejar las cosas claras, porque eso es como conseguir un perdón para ti mismo, el haber aclarado todo, el haber aclarado el por qué y el para qué”.

La sabiduria del tiempo

A pesar de que Ana Bárbara dejó claro que no hay una oportunidad de reconciliación, José Emilio no pierde la esperanza de que, más adelante, puedan solucionar sus diferencias: “Hay que darle tiempo al tiempo, el tiempo es muy sabio, la vida es muy sabia y se va a encargar de acomodar todo, cuando se tenga que acomodar”. El joven también contó cómo se sintió, hace unos días, cuando se enteró de que Ana Bárbara había sufrido un incidente en el mar: “Me quedé en shock, sin saber qué decir, sin saber qué responder, pasaron muchos pensamientos a través de mí. , de quererme acercar a ella, de quererme reconciliar con ella y también estaba asustado”, recordó.

El hijo menor de la fallecida Mariana Levy aprovechó esta entrevista para reconocer que no debió exponer los problemas familiares a la prensa: “Tener paz en mi corazón y en mi alma, lo estoy logrando poco a poco, se complicaron un poco las cosas, hice varias cosas mal, se hicieron varios escándalos por mi culpa, ya aprendí que no es necesario tocar problemas familiares ante los medios y mejor resolverlos entre familia, eso fue lo que aprendí saber cuándo la riegas, reconocerlo”, explicó.

