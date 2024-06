Ana Bárbara habla de José Emilio Levy: ‘Si traicionan a una madre es difícil aceptarlo’

En días pasados, Ana Bárbara vivió un incidente que puso en riesgo su vida tras ser arrastrada por una corriente en el mar de Cancún. Agradecida por estar a salvo, la cantante ha compartido sus reflexiones, dejando claro que su mayor deseo es vivir en paz y rodeada por el amor de los suyos. A raíz de esta situación, ha sido muy abierta al abordar públicamente algunos aspectos de su entorno familiar, como el hecho de mantenerse distanciada de José Emilio Fernández Levy, el hijo de la fallecida Mariana Levy, y a quien crio desde pequeño cuando ella unió su vida a la de José María Fernández ‘El Pirru’. En ese sentido, reveló cuál es la postura que asume con respecto al joven, que ha manifestado su deseo por reconciliarse con ella.

© Getty Images Ana Bárbara habló como pocas veces de su actual relación con José Emilio Levy.

Ana Bárbara habla de la traición

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Ana Bárbara habló sobre su distanciamiento con José Emilio, dejando claro lo difícil que fue para ella hacer frente a la situación con el joven, sobre todo por el amor que ella siempre entregó en su papel como mamá. “Cuando alguien cruza la línea del amor de una madre, de una madre que se entregó, y te traiciona, tal como lo dijo su padre hace unos meses, -hace quizá un año-, es complejo…”, expresó durante una conferencia, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

En la charla, Ana Bárbara hizo énfasis en lo complicado que fue para ella admitir lo que había sucedido, lo que de inmediato la llevó a asumir una firme postura al haberse sentido traicionada. “Mi amor de madre es inamovible, pero hay personas que por más amor que yo les haya dado, si me traicionan, si traicionan a una madre, es muy difícil esto aceptarlo…”, dijo durante la plática, reiterando su posición tras la actitud asumida por el joven. “Ojalá que él un día cambie, pero hay cosas que no son permisibles, y yo el respeto y hacer lo que hizo, como lo dijo su papá, no lo acepto en mi vida…”, explicó.

© @anabarbaramusic José Emilio Levy ha expresado públicamente su arrepentimiento.

Defiende a su pareja, Ángel Muñoz

A lo largo de estos meses, Ana Bárbara ha acaparado titulares por sus diferencias familiares. Precisamente, algunos integrantes de su círculo cercano, incluido José Emilio, han hablado públicamente de supuestos malos tratos de su pareja, Ángel Muñoz, hacia sus hijos. Frente a ese panorama, la también llamada Reina Grupera ha salido a defender a su prometido, negando de manera rotunda todo lo que se dice de él. “Yo ya no me cuezo al primer hervor… Yo he mandado a la… a mucha gente gacha y creo que lo saben, han vivido conmigo muchas historias… y saben que si yo no estoy con una persona que vale la pena, que tiene una conciencia elevada, no podría estar…”, dijo la intérprete.

© Getty Images Ana Bárbara defiende su amor por Ángel Muñoz

Así mismo, puso en alto el papel de Ángel como padre, pues aunque no ha tenido hijos biológicos con ella, reconoce la labor que este ha hecho en su familia. Fue por ello que se refirió a las declaraciones que hizo en días pasados en redes sociales, en las que calificó a su pareja como a un gran papá. “Es mi celebración del Día del Padre de mi como madre, a un hombre que lo estoy viendo con el día a día ejercer de padre. Lo hago con todo el orgullo, lo hace maravillosamente bien, estoy feliz de que sea parte de nosotros, mi querido Ángel”, aseguró.