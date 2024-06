Ana Bárbara relata el incidente que sufrió en el mar: ‘Vi de frente la muerte’

Estos meses han sido de intensas emociones para Ana Bárbara. Mientras disfruta del éxito sobre los escenarios, su entorno familiar atraviesa por un momento complejo. Sin embargo, la cantante asume con optimismo el presente, especialmente si algún acontecimiento extraordinario la toma por sorpresa. Así lo demostró recientemente al vivir uno de los instantes más difíciles cuando su integridad corrió peligro al ser arrastrada por una corriente en el mar, situación que incluso la llevó a sentirse cercana a la muerte, según reveló la intérprete a sus seguidores, enteramente agradecida con la especial persona que logró salvarle la vida.

©GettyImages



Ana Bárbara relató el difícil episodio en el mar.

¿Qué sucedió?

Cercana como suele ser a sus fans en redes sociales, Ana Bárbara publicó varias historias en las que relata el terrible momento vivido mientras nadaba en el mar. Sin imaginarlo, la situación se tornó dramática de un instante a otro. “Tuve un incidente en el mar, tengo que reconocer que sentí miedo, me fue llevando el mar, ahora sí que mar adentro y tengo que decirles que vi de frente la muerte. Pensé que ya me iba, pero un ángel muy hermoso llegó a rescatarme, un ángel hermoso se arriesgó y se metió al mar por mí…”, explicó la también productora musical.

Visiblemente tranquila y aún con el traje de baño, Ana Bárbara reflexionó sobre la situación que, según piensa, la llevó a sumergirse en las aguas sin tomar las debidas precauciones. Pero más allá de todo, celebra el hecho poder estar bien gracias al apoyo de quien le brindó una mano para poder salir a salvo. “El mar estaba un poco rebelde y yo no soy confiada, soy una mujer que respeta mucho el mar… Hoy me perdí y reconozco que confié de más y estoy aquí para agradecerle a todos los seres de luz, a todos los seres sagrados y a mi angelito que ya les contaré…”, dijo en otro momento de su grabación, la cual tomó por sorpresa a sus fanáticos.

©GettyImages



Ana Bárbara agradeció a su hijo tras rescatarla.

Su hijo Chema, el rescatista de Ana Bárbara

Aunque Ana Bárbara no da detalles de cómo logró ser rescatada, sí hizo una mención especial a su hijo Chema, quien al parecer fue el que logró rescatarla de la marejada que puso en riesgo su vida. “Gracias mi amor por arriesgarte por mí, te amo”, escribió, haciendo mención a las redes sociales del jovencito, quien replicó la historia de su famosa mamá en su cuenta de Instagram. “Les quería compartir esto porque mucha gente se va de este mundo porque confiamos y creemos que nosotros podemos. Hay cosas que sí, pero hay que tenerle en este caso mucho respeto a todo lo omnipotente, a todo lo que no sabemos su fuerza, no la medimos…”, explicó.

©GettyImages



Ana Bárbara reflexionó sobre este duro episodio.

Ana Bárbara tuvo algunos compromisos de trabajo en Cancún, ciudad en la que desde hace varios años se ha establecido. Feliz de estar bien, ha dado continuidad a su agenda, según lo dejó ver en sus redes. Así mismo, asegura haber aprendido una lección de este episodio que pudo tornarse fatal. “Yo creo que fue hoy una muestra a mí misma de ser más humildes, de que muchas veces no se puede contra el mar, en este caso…”, dijo a sus fans, quienes le han enviado su respaldo y cariño tras lo sucedido.