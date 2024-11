Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián en su ofrenda por el Día de Muertos

Para Maribel Guardia no hay dolor más grande que el de haber perdido a su hijo, Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023. Siguiendo las tradiciones mexicanas, la cantante y actriz colocó una tradicional ofrenda por el Día de Muertos, con la que rindió un homenaje a su único hijo, fruto de su relación con Joan Sebastian. A través de sus redes sociales, la estrella de origen costarricense compartió cómo quedó su altar, además de compartir la manera en la que enseña a su nieto José Julián esta bonita tradición.

Maribel Guardia y Julián Figueroa

En su perfil de Instagram, la actriz de Lagunilla mi barrio compartió un video en el que se aprecia a detalle su ofrenda, la cual consta de los elementos clave: flores de cempasúchil, veladoras, calaveritas, algunos de los platillos favoritos de Julián, además de un sombrero y un par de botas. El video está musicalizado con el tema Fantasmas de HUMBE, lo cual lo hace aún más emotivo.

© @maribelguardia Maribel Guardia recordó a su hijo Julián en su ofrenda del Día de Muertos

"Mi niño amado te hice este altar porque a ti te encantaba esta tradición. Yo no creo que vengas a verme solo el Día de Muertos, porque la realidad es que vives en la mitad del corazón que me dejaste, siempre te siento muy cerca de mí. Bajo las estrellas y el misterio de la vida y de la muerte, tu luz siempre vivirá conmigo hasta que Dios en su infinita bondad nos vuelva a juntar. Te amo cada día más, quien diría que la muerte no puede matar el amor", se lee en el mensaje con el que Maribel Guardia acompañó el video.

Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa en Día de Muertos View post on Instagram

En otro video, con un tono más jocoso, Maribel integró a su nieto José Julián para que también participara en la colocación del altar, pidiéndole que pusiera el pan de muerto donde más le gustara. Acto seguido, el pequeño de siete años procede a darle un buen mordisco al tradicional pan, lo cual provoca las carcajadas de Maribel. "Como cuando tu nieto no aguanta y le da una mordida al pan de la ofrenda".

© @maribelguardia Maribel Guardia con su nieto José Julián

América Guinart, Lucía Méndez, Andrea Legarreta, Mariana Seoane, Charytin Goyco, entre otras amigas y celebridades se solidarizaron con Maribel Guardia en medio de este duro momento, pues el deceso de su hijo es aún reciente, además de una herida difícil de sanar.

¿Qué le sucedió a Julián Figueroa?

Esta es la segunda ofrenda del Día de Muertos que Maribel Guardia coloca en honor a su hijo. Julián Figueroa falleció el 9 de abril de 2023, a los 27 años, víctima de un infarto agudo de miocardio y una fibrilación ventricular. En noviembre del año pasado, su mamá le puso su primera ofrenda y este 2024, la actriz ha seguido la tradición, honrando con mucho amor la memoria de su hijo.