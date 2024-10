Maribel Guardia revela que donó las pertenencias de su hijo Julián Figueroa para el museo de Joan Sebastian

En medio de su duelo, Maribel Guardia ha comenzado a desprenderse de algunas de las pertenencias de su hijo, Julián Figueroa, quien falleció en abril de 2023, mientras sigue rindiendo homenaje a su memoria. Algo de lo que habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad reveló la razón por la que ha decidido donar ciertos objetos de su hijo para que puedan exhibirse en el museo de Joan Sebastian, el cual se abrirá próximamente.

Visiblemente conmovida, la también actriz reveló cuáles fueron las pertenencias de las que se ha desprendido para donarlas al museo. “Este año regalé casi toda la ropa de show que era de Joan Sebastian y de Julián, la di al museo de Joan, porque sé que son prendas únicas e irrepetibles y se podrían perder en las próximas generaciones”, explicó la intérprete emocionada, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

En ese mismo sentido, la intérprete se mostró ilusionada con el hecho de que las pertenencias de su hijo formen parte de la colección de este museo, a través del cuals e busca rendirle un homenaje al artista conocido como 'El Poeta del Pueblo', así como a todo su legado. “Este museo va a ser para todo el mundo en algún momento, cuando se inaugure, para estar disponible para todos sus fans y seguidores”, afirmó.

¿Ya tomó una decisión sobre la última morada de las cenizas de su hijo?

Tras la partida de Julián, Maribel Guardia no ha querido separarse de las cenizas de su hijo, pues considera que así se siente más cerca de él. Y aunque ha considerado ponerlas en un lugar especial, por ahora prefiere mantenerlas en su casa. “Las cenizas las tengo aún conmigo y quizá las tenga hasta el día que me muera, pero no sé", dijo en el mismo encuentro con los medios.

Sin embargo, la cantante reveló que aunque no ha tomado una decisión definitiva al respecto, ya tiene un lugar reservado en una iglesia, por si algún día cree necesario depositar los restos de su único hijo ahí. "Ya compré un nicho en una iglesia y a lo mejor un día tomo la decisión de ir a colocarlas ahí cerca de la casa, y el día que yo me muera que me pongan ahí con Julián si Dios quiere”, finalizó.