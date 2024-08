Maribel Guardia abre su corazón y confiesa cómo la ha afectado la partida de su hijo

Cuando Julián Figueroa falleció, lo que más llamó la atención de los medios de comunicación fue la entereza con la que Maribel Guardia, su mamá, enfrentó la noticia. Con motivo del año cuatro meses de la sensible partida del cantante, la actriz de Lagunilla, mi barrio, utilizó su cuenta de Instagram para sincerarse y hablar de lo mucho que echa de menos de su hijo. Por primera ocasión, la costarricense, hizo referencia al lado más oscuro del duelo.

© IG @maribelguardia En abril pasado, se cumplió el primer año del sensible fallecimiento de Julián

Lo más duro del duelo

Junto a una imagen de su hijo, Maribel escribió: “15 meses que te fuiste. En este día siempre me quito la armadura con la que me visto y me quedo desnuda de tristeza, siempre me derrumbo. Te extraño papito”. A pesar de mostrar fortaleza, la actriz reconoce que esta situación la ha hecho experimentar una tristeza profunda que se agudiza cada que recuerda la ausencia del joven cantante. Fue en abril pasado cuando Maribel Guardia celebró el primer aniversario luctuoso de su hijo a quien tienen muy presente.

Recientemente, la actriz confesó que debido a la gran falta que le hace Julián, recurrió a una médium para hacer contacto con su memoria: “Haz de cuenta que tuve una llamada telefónica con Julián, me dijo mil cosas, de él, de su bebé de mi mamá, del día en que yo me muera”, comentó visiblemente sorprendida la actriz.

© IG @maribelguardia Este 8 de agosto se cumplieron 15 meses de la partida de Julián Figueroa

Las manifestaciones de su hijo

Tras la peculiar experiencia, la actriz registró algunas manifestaciones en casa: “Me dijo de un sombrero que no encontraba yo, apareció el sombrero, juguetes de él, de cuando era niño, fue algo increíble”, aseguró en entrevista con Despierta América. Sincera, contó que recurrió a este tipo de servicios cuando se cumplió un año de la muerte de Julián: “Estaba muy mal, me sentía muy mal, me temblaba la mano, me iba de lado y a partir de ese día, me recuperé”.

Video relacionado

© IG @maribelguardia La actriz reveló que contactó a una médium para conectar con su hijo

Aquella experiencia espiritual le dejó un gran sabor de boca a Maribel quien, quedó sorprendida con la exactitud de la información que obtuvo: “Cosas que sólo él y yo sabíamos me las contestó, fue muy bonito”, dijo. La actriz contó que su hijo se le ha manifestado desde el día en que partió: “En su velorio, cuando estaba con la Virgen de Guadalupe, me dio un mensaje”, recordó.