La tierna sonrisa de Tessa en sus nuevas fotos junto a Maribel Guardia y Victoria Ruffo

Una de las primeras celebridades que conoció a Tessa, la hija de Paola Dalay y José Eduardo Derbez, fue Maribel Guardia quien tenía en su poder las fotos más tiernas de la recién nacida. A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó hace unas horas las fotos inéditas que tenía junto a la bebé, horas después de su llegada, según compartió con sus seguidores, fue la propia Victoria Ruffo quien le pidió que las compartiera, debido a que se precia perfectamente las primeras sonrisas de la bebé. Estas imágenes salen a la luz, después de que los orgullosos papás de Tessa la presentaran en exclusiva para ¡HOLA!

Los primeros recuerdos de Tessa

Debido a la entrañable relación de amistad que tiene Maribel Guardia con Victoria Ruffo, la actriz fue de las primeras en conocer a la bebé, incluso, fue en sus brazos donde Tessa lanzó una de sus primeras sonrisas a la cámara: “Ayer me habló mi adorada Victoria Ruffo y me preguntó, por qué no había publicado las fotos que nos tomamos con su preciosa nieta Tessa. Yo pensé que no se podía, pero ¡aquí están!”, escribió Maribel como descripción de esta publicación.

La actriz detalló que estas lindas instantáneas fueron captadas por el hijo de Eugenio Derbez: “Nos la tomó su orgulloso papá, José Eduardo Derbez y en una esquina en la cama estaba la bella mamá Paola Dalay. Verdad que es una bebé preciosa”, se lee en otra parte de su feed. Orgullosa de su nieta, Victoria Ruffo reaccionó a estas imágenes en las que también la vemos muy feliz junto a su amiga, quien aparece cargando a la bebé: “¡Qué bonitas fotos!”, escribió Ruffo.

Desde que se enteró que su nieta venía en camino, Victoria Ruffo mostró su emoción, de hecho, fue quien le compró sus primeras prendas y accesorios, así lo confesó su hijo José Eduardo quien, ahora que se ha convertido en papá, incluye a su mamá en todos los planes entorno a la bebé, como su primera visita al pediatra. Gracias a las publicaciones en redes sociales de Paola Dalay, sabemos que esta tarde, la bebé regresó al consultorio para su revisión de rutina: “Hoy le tocó pediatra a esta hermosa, escribió la pareja de José Eduardo.

El festejo por su primer mes

La semana pasada, la joven pareja, celebró por todo lo alto el primer mes de vida de su bebé. A través de redes sociales, compartieron detalles del festejo que disfrutaron en casa: “1 mes, ¡Qué rápido! Las amo mucho”, escribió José Eduardo junto a la imagen familiar. Por su parte, Paola Dalay publicó: “Los amo cada día un poquito más. Tú lo estás haciendo increíble, Tessa tiene un gran papá”. El hijo de Eugenio Derbez provocó con esta publicación más de 300 mil likes y un sinfín de comentarios, entre ellos el de su hermano Vadhir.