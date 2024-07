Con un pastel, José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebran el primer mes de vida de su hija Tessa

Sin duda alguna, José Eduardo Derbez y Paola Dalay viven un auténtico cuento de hadas tras la llegada de su primera hija, la pequeña Tessa. Algo de lo qye han dado muestra en sus redes sociales, donde poco a poco han ido compartiendo pequeños vistazos de sus primeros días como papás; una etapa que han vivido con total plenitud e ilusión. Tal y como sucedió este martes, cuando la pareja celebró orgullosa el primer mes de vida de su retoño, una ocasión de la que hicieron eco en sus redes, donde además compartieron imágenes inéditas del día de la llegada de Tessa, así como de la íntima celebración que organizaron para la pequeñita.

© @tessagonzalez24 José Eduardo Derbez con Tessa

A través de su perfil de Instagram, José Eduardo compartió una linda fotografía tomada durante la celebración del primer mes de Tessa. En la imagen, se puede ver a los orgullosos papás con su bebé en brazos y posando detrás de un pastel con una velita en forma de número uno encendida. Al pie de la imagen, el intérprete escribió unas lindas palabras en las que dejó en claro lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa de su vida. "Un més... Qué rápido. Las amo mucho", expresó el también comediante conmovido.

© IG: @paodalay_2203 Paola conmovió a sus seguidores con esta tierna imágen

Por su lado, Paola publicó en su feed de Instagram una foto tomada durante el día del parto, en la cual quedó registrado el emocionante instante en el que Dalay conoció a Tessa, segundos después de haber llegado al mundo. La influencer acompañó la postal de un mensaje muy especial, en el que además agradeció a su doctora por haber sido también su fotógrafa en aquel momento tan significativo. "Hoy está preciosa cumple un mes con nosotros. Tessa, nos has hecho muy felices. Gracias por nuestras fotos @susie_luuu", expresó la feliz mamá.

La nueva vida de José Eduardo

Sin duda alguna, la llegada de Tessa ha sido una experiencia sumamente especial e inédita para José Eduardo Derbez y Paola Dalay, a quienes el corazón les explota de amor de tan solo ver a su pequeña. Algo de lo que el actor nos platicó durante la sincera charla que sostuvo con HOLA!, en la que además de presentar a su pequeñita, también se refiró a la forma en la que ha vivido estos primeros días de paternidad. "No sabíamos cómo iba a cambiar nuestra vida con la llegada de nuestra hija. Es una bendición. Ver a Paola feliz con Tessa fue increíble", nos compartió.

Por otro lado, el intérprete también habló de cómo vivió el momento del nacimiento de su hija y los sentimientos que se apoderaron de él en ese momento. "Cuando la vi nacer, pensé: 'Está hermosa'. Y no sabía si era porque los papás vemos a nuestros hijos perfectos, pero todos en el quirófano me lo confirmaron. Después de limpiarla, me la dieron, la cargué y empecé a caminar nervioso y llorando para acercársela a Paola", expresó.