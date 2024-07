Conmovida, Maribel Guardia recuerda a Joan Sebastian a nueve años de su partida

En el pasado, Maribel Guardia y Joan Sebastian conformaron una de las parejas del espectáculo más conocidas en México. Su mediático romance los colocó en el centro de las miradas, sobre todo cuando ambos tomaron la decisión de formar una familia integrada por un hijo; Julián Figueroa, quien lamentablemente falleció en abril de 2023. Para la actriz y cantante, el recuerdo de Joan es uno de los más preciados en su historia personal, pues más allá de las diferencias por las que se separaron en su momento, prevalece un cariño por el intérprete, quien partió nueve años atrás debido a problemas de salud.

© GettyImages Maribel Guardia honró la memoria de Joan Sebastian.

El homenaje de Maribel a Joan

Con el corazón en la mano, Maribel dedicó un sentido mensaje al también conocido Rey del Jaripeo, quien falleció en 2015 a la edad de 64 años. La intérprete dio a conocer una publicación en su cuenta de Instagram, un detalle tan especial y significativo, pues se trata de una fotografía de Joan montando a caballo con su hijo Julián cuando este era un niño. Conmovida ante el recuerdo familiar, Maribel escribió al pie de la foto un breve mensaje, en el que se refirió a la partida de los dos seres tan especiales en su vida, que, si bien ya no la acompañan en el plano terrenal, sí guarda sus recuerdos y la esperanza de volver a verlos en algún momento.

Video relacionado

“9 años, y ahora cabalgando juntos en el cielo”, expresó Maribel al pie de la postal en Instagram, la cual llamó de inmediato la atención de sus seguidores. Cabe destacar que entre las reacciones también está la de su nuera, Imelda Tuñón, con quien Maribel ha podido hacer frente al duelo a lo largo de este tiempo, en el que ambas han logrado refugiarse en el trabajo y en el pequeño José Julián, hijo de Imelda y nieto de la famosa intérprete de cine, teatro y televisión.

Joan Sebastian y su hijo José Julián.

La historia de amor entre Maribel y Joan

Años atrás, Maribel recordó cómo nació su romance con Joan Sebastian, un hombre que, según admite, desde el primer momento logró cautivarla. “Yo lo conocí, canté alguna vez con él en un palenque, pero yo me iba a casar en aquella época, entonces (nos mantuvimos) así de lejos, empezamos a platicar y le dije: ‘Creo que me voy a retirar porque me voy a casar’. Y él (me dijo): ‘Tú no te vas a casar, no te vas a casar con él’… Un día estaba yo cantando en Estados Unidos y un empresario me dice: ‘Maribel, está el lugar lleno, por qué no grabas un disco, yo tengo un amigo que te puede grabar un disco, te hago la cita, va a llegar a tu casa’… Yo no sabía quien era… salgo y veo a Joan en la sala, lo vi y me encantó… Salió primero el bebé que el disco…”, contó la intérprete a Telemundo.

© @Maribelguardia Maribel Guardia reconoce que su historia de amor con Joan Sebastian fue 'preciosa'.

En esa misma charla, Maribel destacó lo mucho que prosperó su relación con Joan, aunque reconoce que fue un hombre celoso durante el tiempo en que estuvieron juntos. “Fue un amor precioso, la verdad que nos enamoramos muchísimo los dos y Joan me enamoró con globos, con rosas, con cuarzos… vino esta gran historia de amor, fue un hombre muy mágico, pero Joan en el fondo tenía muchas inseguridades porque era artista…”, dijo.