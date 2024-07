Maribel Guardia y el emotivo mensaje a su hijo: 'Solo Dios sabe lo que te extraño'

El pasado 9 de abril se conmemoró el aniversario luctuoso de Julián Figueroa, hijo que tuvo Maribel Guardia con el recordado cantante Joan Sebastian. Tras su irreparable pérdida, la actriz costarricense ha llevado su luto con mucho estoicismo ante la prensa; sin embargo, ha quedado claro que su dolor aún está latente y cada vez que la tristeza la embarga no duda en expresarlo por medio de sus redes sociales con emotivas dedicatorias. Recientemente, la artista que radica en México, compartió una imagen con un escrito en el cual confiesa que lo extraña en demasía.

"Un día a la vez.. sin RENDIRME….solo Dios sabe lo que te extraño y el dolor inmenso que llevo en mi corazón hace 15 meses Timbres postales al cielo Julián , hijo de mi alma. Te amoooooooooooooooooooo que el eco de la voz de mi amor se escuche hasta el cielo", se lee en el pie de foto que acompaña una postal en la cual se ve a Julián, sonriente, y en lo que parece ser un gimnasio.

Y es que desde la muerte de su hijo, Maribel ha ido de a pocos retomando su vida social y laboral, sin llegar a entender del todo el por qué de la pronta partido de su primogénito, quien falleció a los 27 años, víctima de un infarto agudo de miocardio y una fibrilación ventricular.

Su nieto, José Julián, se ha vuelto su fuente de nuevas alegrías y siempre está al pendiente de su desarrollo educativo como social. Sin ir muy lejos, el pequeño de siete años ha empezado a mostrar algunas aptitudes en la actuación y siguiendo los pasos artísticos de su familia está próximo a debutar en teatro con la obra 'La rueda de la fortuna', al lado de su madre, Imelda Garza Tuñón.

Acepta realidades inobjetables

Hace algunos días circulaban noticias relacionadas a la posibilidad de que Imelda Garza Tañón, viuda de Julián Figueroa, se vuelva a enamorar. Sin embargo, ella mismo negó esos rumores y reveló que se encuentra soltera. Lo que sí dejó en claro es que en el momento que ella decida dar ese paso en su vida, lo compartirá públicamente.

© @maribelguardia Maribel Guardia junto a su nuera, Imelda Garza, y su nieto, José Julián

Por su parte, Maribel Guardia fue clara en mencionar que si la madre de su nieto decide retomar su lado amoroso y enamorarse de alguien, ella no tendría ningún tipo de reclamo o resquemor en su contra. "No es que a mí me encante, pero entiendo que es una mujer libre, es una mujer muy guapa, joven, tiene que hacer su vida y continuar", afirmó la nacida en Costa Rica.