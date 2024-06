Maribel Guardia se sincera sobre la posibilidad de que su nuera rehaga su vida amorosa

Maribel Guardia y su familia se mantiene unidos a poco más de un año del fallecimiento de Julián Figueroa. La actriz ha brindado cobijo y apoyo a lo largo de este tiempo a su nuera, Imelda Tuñón, quien es mamá de su nieto, José Julián. Sin embargo, está consciente de que la joven podría rehacer su vida sentimental en cualquier momento, situación que asume con total madurez, según contó. La también cantante ha manifestado su postura tras ser cuestionada por Imelda, quien recientemente fue vista en compañía de un hombre durante su asistencia a un evento público, lo que dio pie a ciertos rumores.

© Getty Images Maribel Guardia ha apoyado a su nuera a lo largo de estos meses.

Maribel, sincera sobre Imelda

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Maribel hizo frente a las preguntas de la prensa, que no perdió de vista al acompañante de Imelda, quien acudió con el misterioso hombre al estreno de la puesta en escena Aventurera. “Seguramente que la verán con varios porque es una mujer soltera. No es que a mí me encante, pero entiendo que es una mujer libre, es una mujer muy guapa, joven, tiene que hacer su vida y continuar…”, explicó la intérprete, declaraciones dadas a conocer por el programa televisivo Ventaneando.

Aunque Imelda reveló que el chico con el que iba ese día a la obra de teatro solo era un amigo, Maribel no descarta que en algún momento la joven actriz tome la decisión de abrirse al amor con algún galán, por lo que espera que esa persona sea un buen candidato para su nuera. “Difícil para mí, claro, por supuesto, pero entiendo perfectamente que ella tiene que hacer su vida, que está joven, que es bella. La vida continúa, que Dios la acompañe, ojalá. Lo que le pido a Dios es que le toque un buen hombre, porque el hombre que le toque le va a tocar a mi nieto también…”, reiteró.

© Getty Images Maribel Guardia e Imelda Tuñón se han mantenido muy unidas tras el deceso de Julián.

Imelda, siempre en las oraciones de Maribel

A lo largo de estos meses desde la partida de Julián, Maribel se ha refugiado en la fe. Sincera, la intérprete ha revelado lo mucho que ha pedido por su nuera durante estos meses que han sido dolorosos para los integrantes de su círculo. “Le pido mucho a Dios por ella, siempre que estoy aquí rezándole a la Virgen siempre hinco y créemelo, te lo juro por Dios, que por la primer persona que pido es por Imelda, pidiéndole a Dios que la cuide, que la proteja, que si algún día le pone a un hombre que sea un hombre bueno, porque como a ella le vaya de bien le va a ir también a mi nieto…”, explicó.

© @maribelguardia Maribel Guardia y su familia.

Feliz por el debut de su nieto Julián en teatro

A pesar de lo difícil que ha sido enfrentar la ausencia de Julián Figueroa, Maribel se mantiene muy activa trabajando. Y no solo eso, porque también se encuentra ilusionada por el reciente debut de su nieto Juliancito en teatro, ahora en la puesta en escena La Rueda de la Fortuna. “Si está con la mamá va a estar encantado, porque obviamente adora a su mamá y pues la ven en el escenario y le gusta. Tiene mucha presencia escénica mi nieto, de manera natural. El otro día fui a una conferencia en la escuela y se paró y habló lo más lindo, con mucha personalidad…”, compartió.