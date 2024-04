Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, revela cómo asume su hijo la ausencia de su padre

Luego de cumplirse un año de la partida de Julián Figueroa, -hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián-, su viuda, Imelda Garza, reconoce que ha sido difícil para ella y los suyos transitar por el duelo, en parte, por el apego que de alguna manera todavía le guardan al cantante, cuyas cenizas reposan en el hogar familiar. La joven actriz también se sinceró sobre cómo su pequeño hijo, José Julián, asume este duro acontecimiento familiar, en espera de brindarle al niño ayuda profesional en caso de que sea necesario, sobre todo cuando tomen la decisión de depositar las cenizas del cantante en algún otro sitio fuera de casa.

©@imetunon



Imelda habló de su sentir a un año de la partida de su esposo.

Las cenizas de Julián siguen casa de Maribel

Imelda se tomó unos minutos para conversar con la prensa, reconociendo que el hecho de tener las cenizas en casa de Maribel Guardia ha favoreció a que la presencia de Julián siga muy presente en el entorno, situación por la que será complicado para todos cuando llegue el momento de trasladarlas a otro sitio. “Todavía no me siento muy lista para eso porque se me hace un proceso muy fuerte, que es como si fuera un entierro y yo creo que como familia lo vamos a decidir por más doloroso que sea, pero de que siento lista no me siento lista todavía…”, explicó, declaraciones retomadas por medios de comunicación como Imagen Televisión y Telemundo.

En la conversación, Imelda también reveló si ante el duro golpe a raíz de la partida de Julián están dispuestos a tomar terapia familiar, pues desprenderse de las cenizas, afirma, no será sencillo. “Yo creo que no vamos a descartar esa idea, yo creo que es muy buena idea de que tomemos una terapía como familia antes de desprendernos de sus cenizas, porque la verdad es que todavía estamos en esa etapa de que lo tenemos en la casa y lo saludamos y así, y de repente como que ya no esté sí va a ser un cambio muy fuerte…”, aseguró la joven intérprete, quien se ha refugiado en el trabajo.

©@maribelguardia



Imelda reveló que podrían considerar tomar terapia tras desprenderse de las cenizas de Julián.

¿Cómo se encuentra su hijo José Julián?

Al ahondar en sus declaraciones, Imelda también reveló cómo se encuentra su hijo, José Julián, quien asegura habla con su padre frente a sus cenizas. Así mismo, aseguró que el niño no ha tomado terapia desde el deceso del cantante. “No está tomando ninguna terapia porque gracias a Dios está muy bien mentalmente, es un niño que es muy feliz pero sí le habla…”, explicó la intérprete, quien ha sido muy transparente al abordar este tema personal.

©@julian_f.f



Julián fue recordado con una misa por sus seres queridos a un año de su partida.

Imelda además admite que está pendiente de su hijo en todo momento, sobre todo cuando llegue la hora de trasladar las cenizas de Julián a otro sitio fuera del hogar familiar. “Por esa parte a mí sí me preocupa, me preocupa cómo pueda reaccionar cuando ya no estén las cenizas ahí, y yo creo que sí voy a necesitar la ayuda de un terapeuta para él, especialmente para él porque ya no lo va a ver ahí…”, contó, para luego revelar lo que el niño le dice a su padre. “(Le dice): ‘Hola papi, cómo estás. Qué estás haciendo papi’, como muy natural, entonces para un niño sí es diferente…”, explicó.