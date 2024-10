Maribel Guardia revela cómo será el altar de Día de Muertos para su hijo Julián Figueroa

Para Maribel Guardia, mantener vivo el recuerdo de su hijo Julián Figueroa, quien falleció en abril del año pasado, ha sido sumamente importante, pues es la forma en la que ella puede sentirse cerca de él, a pesar de su ausencia física. Es por eso que ahora que se acerca el Día de Muertos, la intérprete ya ha comenzado a prepararse para celebrar la memoria de su hijo con un altar de lo más especial, en el que además de poner sus platillos favoritos, como es la tradición, también incluirá algunas prendas de vestir que para Julián eran muy significativas.

© IG: @maribelguardia Maribel Guardia ya tiene pensado cómo recordará a su hijo durante el próximo Día de Muertos

Así lo compartió la intérprete en un reciente encuentro con la prensa, en el que conmovida habló de los planes que tiene respecto al altar de Día de Muertos que le dedicará a su hijo. “Él siempre le hacía un altar a su papá, para Julián era muy importante. Siempre le hacía un altar precioso a su papá, entonces sé que siempre le tengo que hacer un altar porque era algo que a él le encantaba”, compartió la intérprete conmovida a varios medios.

© Getty Images La actriz pondrá un sombrero negro que perteneció a Julián como parte de su ofrenda

Por otro lado, Maribel compartió que además de su comida favorita, también habrá algunas prendas que solía usar su hijo en vida, en especial un sombrero que recientemente encontró. "Voy a poner una chamarra roja. Encontré un sombrero de Julián que había buscado durante un año y perdido el sombrero. La vez pasada le puso uno beige que a él no le gustaba y ese puso, porque no apareció. Y lo encontré. Me puse a rezar el rosario, termino de rezar el rosario, subo las escaleras; pero no lo estaba buscando, hago así (levantó la mano), buscando un sombrero mío, me encuentro el sombrero de Julián, entonces lo voy a poner en la ofrenda", comentó conmovida, en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol.

Video Relacionado

Lo que ha decidido sobre las cenizas de Julián

Tras la partida de Julián, Maribel Guardia no ha querido separarse de las cenizas de su hijo, pues considera que así se siente más cerca de él. Y aunque ha considerado ponerlas en un lugar especial, por ahora prefiere mantenerlas en su casa. “Las cenizas las tengo aún conmigo y quizá las tenga hasta el día que me muera, pero no sé", dijo en el mismo encuentro con los medios.

Sin embargo, la cantante reveló que aunque no ha tomado una decisión definitiva al respecto, ya tiene un lugar reservado en una iglesia, por si algún día cree necesario depositar los restos de su único hijo ahí. "Ya compré un nicho en una iglesia y a lo mejor un día tomo la decisión de ir a colocarlas ahí cerca de la casa, y el día que yo me muera que me pongan ahí con Julián si Dios quiere”, finalizó.