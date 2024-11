Paola Rojas hace frente a la polémica y ofrece una disculpa a la comunidad oaxaqueña

Después de su gran regreso a las noticias en televisión abierta, ahora en la pantalla de Imagen Televisión, el nombre de Paola Rojas se vio involucrado en una polémica que ella misma explicó. Tras del revuelo que provocó verla promocionando el mezcal Mixes que, según lo publicado en redes sociales, era de su propiedad, la periodista hizo frente a las acusaciones de apropiación cultural, debido a que la bebida lleva el hombre de una comunidad oaxaqueña, conocida por la producción de esta bebida. Luego de leer en redes sociales las críticas y ver cómo la molestia llegó hasta el gobierno de Oaxaca, la conductora aclaró que ella no es propietaria del mezcal y que no recibió un sólo peso por apoyar esta marca que, dijo, pertenece a un grupo de productores independientes.

© IG @paola rojas Paola Rojas aclaró que ella no es dueña de la firma de mezcal 'Mixes'

¿Qué fue lo que sucedió?

A través de su cuenta de Instagram, Paola compartió un videoclip en el que explicó por qué se mal interpretó su participación en esta campaña publicitaria en la que, solo accedió a participar, para apoyar a los productores: "Quiero pedirles un minuto de su atención para hacer una aclaración muy importante con relación al mezcal Mixes, yo no soy dueña de ese mezcal, ni de ninguno y tampoco registré marca alguna para comercializarlo", comenta en la primera parte del mensaje.

Paola dio a conocer que esta colaboración se dio, luego de que los productores se acercaran a ella para pedirle su apoyo: "Lo que sí pasó fue que me buscaron productores independientes, me explicaron que estaban en medio de una crisis importante, que tienen sobreproducción de agave y una serie de dificultades que no les están permitiendo vender su producto y yo accedí a ayudarlos, ojo, no me pagaron un peso, eso es muy importante aclararlo", añadió.

© Getty Images La periodista ofreció una disculpa a la comunidad Mixe de Oaxaca.

Sincera, reconoce que hubo una impresión en la campaña que lanzaron en redes sociales, al dar a entender que era un mezcal de su propiedad: "El error fue que, asesorados por los mercadólogos, difundieron una campaña en medios digitales, en la que me presentaban como dueña del mezcal, cuando lo correcto era presentarme como la vocera, embajadora o simplemente como una aliada. En cuanto detecté eso, le pedí que lo bajaran y rectificaran, pero ya se había sembrado la polémica".

Video relacionado

© IG @paolarojas La conductora dio a conocer que sólo fue una colaboración, no pagada, con la que buscaba apoyar a productores independientes.

La disculpa de la periodista

La presentadora de De pisa y corre, ofreció una disculpa a las comunidades oaxaqueñas: "Les ofrezco una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidas con esta confusión y les reitero mi respeto a los oaxaqueños, mi respeto a la comunidad mixe, mi única intención era ayudar a los productores independientes. Gracias", finalizó la periodista quien con este comunicado puso punto final a esta polémica.

Horas antes de la disculpa de Paola Rojas, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expresó su descontento y anunció acciones legales en contra de los propietarios de esta firma: "Es una grosería hacer uso de estos elementos, es un insulto, como bien lo comentan nuestros hermanos de la región Mixe, por ello el acompañamiento, y vamos a pedir que se cancele esa marca".