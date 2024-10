Por primera vez, Paola Rojas habla del motivo por el que salió de Televisa

En días pasados Paola Rojas dio la noticia de su salida de Televisa, empresa para la que trabajó por varios años y en la que recientemente tenía un contrato dentro del programa transmitido por Unicable, Netas Divinas, del cual era conductora. Tras anunciar su llegada a Imagen Televisión para ser parte de la producción de De Pisa y Corre, la periodista tomó la decisión de hablar a profundidad por primera vez de los motivos de su repentina salida de la televisora de San Ángel, en la que pretendió seguir colaborando a pesar de que esto le fue negado, luego de plantearles una alternativa para poder hacer eso posible.

¿Por qué dejó Televisa?

Si bien la carrera de Paola inició en el entorno noticioso, Televisa también le permitió explorar otras facetas a lo largo de estos últimos años. Fue precisamente su ferviente gusto por el periodismo bajo el cual se formó, lo que la motivó a tomar esta oportunidad luego de que en Imagen Televisión le ofrecieran regresar a la actividad informativa. “Voy a ser súper honesta, en cuanto me plantearon la posibilidad de venir aquí a hacer noticias tenía clarísimo que era un sí, porque hay muchísimas cosas que me gusta hacer y que las abrazo y que las disfruto, pero las noticias están en el centro de lo que me llama. Y porque además me importa que mi voz esté en el momento histórico que está viviendo México, ahí no dudé…”, dijo al acudir como invitada del programa matutino Sale El Sol.

En ese espacio, Paola confesó que en un momento tuvo la idea de no renunciar a Televisa, por lo que buscó negociar con la empresa la posibilidad de continuar en Netas Divinas al mismo tiempo en que podía ocuparse de sus actividades en Imagen Televisión, aunque recibió de inmediato la negativa de Televisa y no así de Imagen. “Yo sí quería seguir en otros proyectos, voy a decirlo con todas sus letras, yo quería seguir en Netas Divinas, lo planteé y me lo permitieron aquí en Grupo Imagen, me dijeron: ‘Sí, son compatibles’, pero allá no fue posible y entonces lamentablemente sí tuve que dejar ese proyecto que lo amo…”, explicó.

Agradecida con Netas Divinas

Paola aprovechó para destacar lo mucho que Netas Divinas le cambió la vida, un proyecto que le permitió mostrarse ante el público de una manera distinta, lejos de la formalidad inherente a la actividad del presentador de noticias habitual. “Fue generosísimo conmigo, me dejó mostrar otra faceta de mi que me cambió la vida. Antes en la calle me hablaban de usted y ahora soy Pao y me hablan de tú, gracias a Netas Divinas. Además adoro a mis compañeras, nos hicimos amiguísimas…”, afirmó.

A pesar de su salida de Televisa, Paola asume con madurez los giros en el sentido profesional. por ese motivo, está dispuesta a disfrutar de esta nueva etapa en su historia como comunicadora, lo cual la tiene enteramente motivada. “No se pudo y a veces toca soltar y lo que hago es abrazar con mis años de experiencia y de vida, con mi corazón y con todo lo que tengo esta nueva oportunidad…”, agregó en otro momento de la emotiva charla, en la que pidió al público televidente de Imagen Televisión una oportunidad para conectar con ellos a través de esta frecuencia.