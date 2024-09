Tras su salida de 'Netas Divinas', Paola Rojas reaparece con Eugenio Derbez y prometen proyectos juntos

Hace unos días, Paola Rojas sorprendió a sus seguidores al revelar que su ciclo dentro del programa Netas Divinas había llegado a su fin. Y aunque detalló que su salida del show se dio de forma abrupta, pues no pudo despedirse de su público ni de todo el equipo que hace posible esta producción, se dijo agradecida con la empresa en la que trabajó por varias décadas. Por fortuna, la periodista tiene en el horizonte varios proyectos por iniciar y uno que otro que ya se encuentra en desarrollo y próximo a estrenarse. Uno de ellos incluye a su gran amigo y compañero Eugenio Derbez, con quien apareció recientemente en un video en el que juntos hablaron de los planes y colaboraciones que tienen en mente.

© IG: @paolarojas Paola Rojas y Eugenio Derbez han formado una relación muy cercana

A través de su perfil de Instagram, Paola compartió un video en el que se le puede observar al lado del famoso comediante, los dos paseando por Los Ángeles y felices de compartir tiempo juntos. “Estoy con una de mis personas favoritas, un productor maravilloso pero es también, para mi fortuna, un querido amigo", expresó la comunicadora al inicio de video, antes de que Eugenio apareciera en la toma.

Paola y Eugenio trabajarán juntos

Fue entonces que el actor hizo su aparición para revelar que además de ser amigos, ahora serán colaboradores, pues ya se encuentran trabajando en un proyecto juntos. "Qué emoción esto que estamos cocinando, me emociona mucho la idea", expresó Paola, mientras que Derbez respondía: “No les vamos a decir qué es. No hay nada concreto pero tenemos que aprovechar este talento”, haciendo referencia a la periodista.

La complicidad de Paola y Eugenio

Cabe destacar, que en junio pasado, Eugenio Derbez se convirtió en el padrino de Paola Rojas en su regreso a la radio, una oportunidad en la que no dudó en destacar la forma en la que el intérprete la ha ayudado reponerse de los momentos más complicados. "Este es mi regreso al radio y sí, es un gran salto, es un gran inicio, es un nuevo inicio, y me emociona fuerte tener como padrino a un hombre al que quiero fuerte, admiro profundamente, y que es toda una inspiración por lo que ha logrado profesionalmente, pero además me dio su respaldo cuando más lo necesitaba", expresó la periodista conmovida. "Eugenio Derbez, tú me dijiste lo que necesitaba escuchar para levantar la cara y seguir adelante, gracias siempre por eso, queridísimo", agregó.

Derbez intervino, a través de una videollamada, y con el gran cariño que le tiene a la también presentadora, le desó lo mejor en su regreso a la radio. "Pao, gracias por tan hermosas palabras, pero con el talento que tienes, yo creo que eres única y tu puedes alcanzar lo que quieres, porque tienes talento, tienes cultura, eres una mujer muy elegante, atrevida, tienes todo para llegara a donde quieras", sentenció el intérprete, quien no dejó pasar la oportunidad de dejar en claro la profunda admiración que tiene por ella. "Así es que te lo he dicho y te lo diré siempre, tu talento no tiene límites y vas a llegar a donde quieras".