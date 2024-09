Entre lágrimas, Paola Rojas anuncia su salida de 'Netas y Divinas'

Paola Rojas ha confirmado su salida del programa Netas y Divinas (Televisa) por medio de un video compartido en sus redes sociales. La súbita noticia ha dejado sorprendidos a sus seguidores ya que no tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros de set ni de su audiencia al aire, dejando así muchas dudas sobre los motivos de su anuncio. Entre lágrimas, la comunicadora expresó su tristeza por dejar el show y aprovechó el espacio para agradecer a la empresa en la cual trabajó por más de tres décadas.

© John Parra Paola Rojas anuncia su salida de 'Netas y Divinas'

“Tengo que contarles algo que es muy importante y que para mí es muy triste. Que ya no voy a ser parte de ‘Netas Divinas’. Ya no voy a ser parte de este programa maravilloso que trajo tantas bendiciones y tanto amor a mi vida“, comentó. Y agregó: "Gracias a todos los que me abrieron puertas, a todos mis compañeros... incluso a quienes me cerraron puertas".

Del mismo modo, añadió que la relación con sus colegas y compañeras seguirá intacta: "“A mis amadas netas las adoro. Me quedo con la tranquilidad de que vamos a ser amigas siempre, estoy segura que nuestra amistad va más allá que un programa de televisión”, en referencia a Natalia Téllez, Daniela Magun, Consuelo Duval y Galilea Montijo.

Con respecto a su futuro laboral, sostuvo que está trabajando en nuevos proyectos, los cuales no los puede ejecutar al mismo tiempo que su aporte en Netas y Divinas, ya que hay un fuerte rumor de una participación de la periodista en Imagen Televisión, en reemplazo de Nacho Lozano. ”Lamentablemente no hubo oportunidad siquiera de ir a despedirme de ellos y abrazarlos. Es mi muy sentida despedida”, se le escucha mencionar en la publicación.

En 2023, Paola vivió una similar situación al anunciar su salida del programa Al aire, en el cual estuvo al frente por seis años. En aquella oportunidad, Rojas pudo decirle adiós a su público en vivo, terminando así una etapa en el noticiero de Televisa. Al no haber sucedido lo mismo con este momento, muchos internautas creen que su final con el grande de las televisoras no se haya dado bajo los mejores términos.