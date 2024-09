Alejandra Guzmán reacciona a los resultados de ADN de su ahijado Apolo

Después de un largo proceso legal, esta tarde, se dio a conocer de manera oficial el resultado de la prueba de paternidad que, hace unas semanas, se realizó a Luis Enrique Guzmán y el hijo de Mayela Laguna , Apolo. A través de un comunicado de prensa, la mamá del menor dio a conocer que no existe compatibilidad sanguínea entre el hijo de doña Silvia Pinal y el pequeño Apolo, quien desde que nació fue criado como un Guzmán. Luego de que la noticia se convirtió en tendencia, los medios de comunicación acudieron a Alejandra Guzmán , madrina del pequeño, para conocer sus primeras impresiones tras el anuncio . Debido al amor que la cantante le ha profesado al pequeño desde que nación, la prensa se mostró curiosa en conocer si cambiará su relación con el niño, de quien es madrina de bautizo.

© Getty Images La cantante habló del anunció que realizó su ex cuñada, Mayela Laguna

Un duro golpe a la familia

Para la cantante, ha sido un fuerte golpe de realidad darse cuenta de que el pequeño Apolo no es su sobrino; sin embargo, reconoció que el cariño que le tiene se mantiene intacto: “La personita que es Apolo, para nosotros, siempre va a ser bienvenido, él es un angelito”, comentó, en entrevista para el programa Venga la Alegría . Puntualizó que, a partir de ahora, la relación con el menor se entablará sin mentiras: “Siempre le vamos a decir la verdad, siempre vamos a estar aquí para él, pero no para hacer utilizados y él también”, explicó.

La cantante lamentó que su hermano y el resto de su familia, hayan sido víctimas de este engaño que, según comentó, fue preparado con antelación: “Se orquestó, se pensó, ya llevaba mucho tiempo”, comentó sobre la situación. Cuando le preguntaron por su ex cuñada, Mayela Laguna, se limitó a contestar: “Yo no tengo nada que decir, yo no me casé, ni me uní con ella, yo realmente siempre vi buena onda”. Por último, reveló como se encuentra a su hermano, tras el anuncio oficial: “Bien, gracias a Dios, me dijo que la noticia ya salió, que la sacó su abogado”.

© IG @laguzman La familia recibe esta noticia, a sólo unos días de haber celebrado el cumpleaños número 94 de doña Silvia Pinal

Recordemos que Alejandra Guzmán tiene una conexión muy especial con el pequeño Apolo, desde su nacimiento, de hecho, fue ella quien se convirtió en su madrina de bautizo y, en una época, aseguró que el heredaría todos sus bienes; sin embargo, tras la separación de Mayela y Luis Enrique, la relación se fracturó, aunque siempre ha expresado públicamente el amor que le sigue guardando al menor de edad: “La verdad siempre sale a la luz, lastima, porque yo lo adoro. Desgraciadamente ya no (es su heredero), pero le mando bendiciones”, le confesó a la prensa en mayo pasado.

© IG: @luisenriquegp El proceso legal sobre la paternidad de Apolo, comenzó en junio pasado

Luis Enrique rompe el silencio

Además de Alejandra Guzmán, Luis Enrique, su hermano, también rompió el silencio, tras hacerse público este resultado: “Muy triste, muy triste, porque yo amo mucho a Apolo y es difícil. Lo que me tranquiliza es eso, que él está bien. Creció conmigo tres años y medio, completamente adorado por toda mi familia”. Sobre su ex, Mayela Laguna, puntualizó: “Puede ser que tenga un poder de consentimiento, pero es muy triste que, en medio, queda el niño, la verdad”.