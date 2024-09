Mayela Laguna confirma que Luis Enrique Guzmán no es el padre de su hijo

Luego de poco más de un año, finalmente se ha concluído el proceso a través del cual Luis Enrique Guzmán quería demostrar que su paternidad con el hijo de Mayela Laguna no era biológica. Así lo ha dado a conocer la expareja del hijo de Silvia Pinal, quien por medio de un comunicado emitido por sus abogados, ha dado a conocer que el resultado de la segunda prueba de ADN que se realizó como parte de este proceso ha arrojado que el menor no es hijo de Luis Enrique.

© IG: @luisenriquegp Luis Enrique Guzmán comenzó el proceso para confirmar o descartar su parentesco biológico con el hijo de su ex en junio pasado

“Les quiero compartir el resultado de la prueba de ADN, el cual nos fue jurídicamente notificado hoy, miércoles 18 de septiembre; por tanto y, en mi pleno derecho de informarles, les comunico que el resultado es negativo”, se puede leer en un fragmento del documento firmado por Laguna y por su abogado. “Ya se tomaron las medidas legales prudentes, a fin de resguardar los derechos humanos y constitucionales de mi pequeño, sin embargo, les ruego encarecidamente manejar la situación con el sentido humano que requiere un pequeño de tan solo 5 años”, solicitó la madre del menor.

En ese mismo sentido, Mayela explicó la razón por la que ha querido hacer públicos los resultados de las pruebas, pidiendo nuevamente prudencia y empatía ante esta situación, pues al tratarse de un menor de edad y un asunto sumamente delicado, ella hubiera preferido que todo este proceso se hubiera realizado en completa privacidad. "Consideré importante y necesario hacer público el resultado, a través del presente comunicado, ya que toda esta situación se inició de manera pública por el señor Guzmán Pinal, lo cual hubiese preferido, por el bien superior de mi menor hijo, se resolviera en privado. No obstante ello, la firma juridica que me representa continuará desahogando las etapas procesales del procedimiento y, se asesorará de un especialista para poder analizar los resultados de las pruebas periciales que me han sido notificados", agregó.

Luis Enrique está dispuesto a seguir apoyando al hijo de su ex

En una reciente entrevista con el programa Venga la Alegría, Luis Enrique Guzmán se encargó de dejar en claro que, sin importar los resultados de las pruebas de ADN, él estaba dispuesto a seguir apoyando al menor, pues realmente lo ama como si fuera propio. “Si resulta que no soy su padre biológico, estoy dispuesto a ayudarlo... Yo le tengo un cariño de padre a hijo”, expresó el productor.

En esa misma charla, el también hermano de Alejandra Guzmán habló de la spuesta estrategía que los abogados de Mayela habrían preparado para impugnar los resultados en caso de que estos fueran negativos. "Ya lo tenían preparado, hasta en uno de los audios, creo, sale su abogado asegurándole que, si (la prueba) sale negativa, van a decir que nosotros hicimos trampa”, comentó Luis Enrique en dicha entrevista.