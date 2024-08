Entre lágrimas, Paola Rojas habla de las últimas conversaciones que tuvo con Verónica Toussaint

Hace tres meses, Paola Rojas enfrentó una de las despedidas más difíciles de su vida: la de Verónica Toussaint. La periodista y la actriz lograron consrtuir una cercana relación a lo largo de los años, en los que compartieron todo tipo de experiencias, especialmente en los últimos meses, cuando comenzaron a colaborar en el podcast Somos Aliadas. Algo de lo que habló Paola en una reciente entrevista, en la que conmovida se refirió a las últimas charlas que sostuvo con Verónica, antes de su inesperada partida, pues entre lágrimas, relató cómo fueron estos instantes que compartió con ella.

© IG @paolarojas Paola Rojas reconoció que tuvo la oportunidad de despedirse, de alguna manera, de Verónica Toussaint

Fue durante su visita al programa de YouTube, Pinky Promise, que la comunicadora respondió a un seguidor del show, quien la cuestionó respecto a los últimos instantes que compartió con Toussaint. "Si pudieras regresar el tiempo y estar cinco minutos con Verónica Toussaint, ¿qué le dirías?", fue la pregunta que lanzó el seguidor del programa, a lo que Paola respondió visiblemente emocionada: "La verdad es que le dije, que afortunada soy porque a Vero le pude decir en vida en todos los contextos, sana, enferma, le pude decir cuánto la admiraba, cuánto la quería, cuánto le agradecía, cuánto le aprendía", comentó Rojas entre lágrimas. "La verdad creo que, para mi fortuna, todo se lo dije en vida, y ¿qué crees? Incluso se lo sigo diciendo", agregó.

Verónica y Paola trabajaron juntas hasta el final View post on Instagram

Por otro lado, Paola se refirió al proyecto que juntas construyeron, el cual nació a raíz de la necesidad de tener ambas un espacio en el que pudieran compartir información de interés general, con ayuda de algunos expertos, pero también en el que en medio de su luncha contra el cáncer, Verónica siguiera adelante con su vida profesional. "Pensé que estaba empujando ese proyecto de trabajo que, aun con su debilidad física, le permitía seguir haciendo lo que amaba, que era comunicar y tener un ingreso. Yo pensaba que con eso la estaba ayudando y arropando, y creía todo ese tiempo que yo la estaba cuidando, cuando ella es la que me estaba cuidando a mí," compartió conmovida.

Video Relacionado

Sin embargo, la periodista destacó que fue gracias a este proyecto, que Verónica le dejó un sinfín de lecciones aprendidas. "No tienes idea de las cosas tan hermosas que me dejó Verónica: los aprendizajes, las enseñanzas, y que me sigue demostrando que es lo más bonito, que ahora desde ese otro lugar donde está, me sigue mandando bendiciones. Me adora", finalizó.

'Somos aliadas' continuará

Hace unas semanas, en uno de los episodios del podcast Somos Aliadas, Paola Rojas recordó cómo fue que Verónica Toussaint se convirtió en el corazón de este proyecto desde el primer instante: “Cuando ella se acerca a mí y cuando entiendo sobre esta comunidad dije: ‘Ese es el espíritu de Somos Aliadas’, para eso nació y por eso tiene que sobrevivir, porque la comunicación es sanadora”, comentó la periodista en el gran regreso de Somos aliadas. La presentadora de Netas Divinas reconoció que sacará adelante este proyecto por el amor a su amiga: “La palabra es valiosa y por esa convicción, yo creo que le debo a Vero ese compromiso”, añadió.