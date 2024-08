¡Qué grandes están! Con fotos inéditas, Paola Rojas celebra los 13 años de sus hijos

Tras sus vacaciones de verano en Grecia, Paola Rojas y sus hijos, Paulo y Leonardo, regresaron a casa justo a tiempo para celebrar su cumpleaños número 13. Con imágenes inéditas juntos, la periodista festejó a los chicos en redes sociales, donde les dedicó un emotivo mensaje. En este texto, Paola resaltó la gran relación que ha construido con sus hijos quienes, como su papá, Luis Roberto Alves Zague, heredaron el talento como futbolistas, sobre Paulo, quien ya forma parte de las fuerzas básicas del América, el equipo que catapultó a la fama a su padre.

Para los 13 años de sus hijos, Paola desempolvó imágenes de su infancia: “Hoy es cumpleaños de mis amores. Gracias hijos por llenar mi vida de felicidad; gracias por tantos viajes y carcajadas; gracias por acompañarme a trabajar; gracias por sus abrazos y besos; gracias por ser mis maestros; gracias por enseñarme lo que es amor total”, escribió la periodista como descripción de estas fotos en las que dejó ver lo mucho que han crecido sus hijos.

Los recuerdos más especiales con los cumpleañeros

Para el ingreso oficial de sus mellizos a la adolescencia, Paola Rojas quiso echar un vistazo a su pasado y realizó un recorrido en imágenes por la vida de los chicos quienes, ahora, ya sobrepasaron en estatura a su mamá, sobre todo Paulo, quien guarda un gran parecido con su papá. Entre las fotos que eligió, destaca una en la que aparecen los niños, muy pequeños, acompañándola en la cabina de radio y en el foro de televisión del noticiero que tenía en las mañanas.

Estas imágenes muestran cómo fue que la periodista compaginó la maternidad con su profesión, desde el primer día. Debido a la pasión que Paola le imprime a su trabajo, reconoció que fue cuando Paulo y Leonardo llegaron a su vida, que comenzó a disfrutar del tiempo fuera de la oficina: “Cuando me convertí en mamá, entendí que tenía que equilibrar mi tiempo, mis emociones, mi todo, para poder darles lo que necesitan, pero antes, la verdad, no lo manejaba con equilibrio, podía desbordarme de chamba, olvidarme de horarios, de comer y dormir”, les contó a sus compañeras de Netas Divinas.

Su ingreso a la adolescencia

Ha sido a través de este programa, que se transmite por Unicable, que Paola Rojas se ha sincerado en varias ocasiones sobre la relación con sus hijos. En ese sentido, como toda mamá, ha tenido que adaptarse a todas las etapas de sus hijos, más ahora que ingresaron a la adolescencia, un periodo en el que respeta al máximo la voluntad de los jóvenes, como la especial petición que le realizó su hijo Paulo: “Me pidió que por favor no fuera a sus partidos de futbol, porque lo molestan mucho. Él me pide que me aleje, pero eso duele”, narró la periodista.